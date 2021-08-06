3 Bankadan 10.000 TL yaz kredisi için son fırsat başladı, Başvuru yaparak onay alınacak

3 Bankadan 10.000 TL yaz kredisi için son fırsat başladı. Sizlerde 10.000 TL yaz kredisi için aşağıdaki bankalardan kredi alabilirsiniz. 3 bankadan sizlere 10.000 TL kredi nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir, bunlardan bahsedeceğiz.

Bankaların kredi kampanyalarından olan yaz kredisi artık son günlerine girmiştir. Bankalar bu yaz kredisi kampanyası ile birlikte sizlere 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunacaktır. Sizde eğer para ihtiyacınız varsa, bankaların kredi kampanyalarına uygun olarak hemen işlem yapabilirsiniz. Sizlere vereceğimiz bankalar, 15 Ağustos itibari ile yaz kredi kampanyasını 15 gün daha uzatmıştır.

Bu şekilde alacağınız ihtiyaç kredilerinde hem uygun faiz oranları ile işlem yapacak hem de 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanacaksınız. Şimdi sizlere bu bankaların kredi başvuru aşamalarını ve şartlarını söylemek istiyoruz.

Kredi Başvurusu İçin Şartlar Nedir?

Kredi onayı alabilmeniz için bankaların bazı şartları vardır. Bu şartların başında, kredi notu gelmektedir. Daha önceki banka çalışmalarınızdan dolayı düzenli olarak işlem yapmanız durumunda banka sizin kredi notunuzu yükseltecektir. Bu vereceğimiz bankalardan kredi almak istiyorsanız en az 1200 ve üzerinde kredi skorunuzun olması gerekmektedir. Kredi başvurusu yaptığınızda ayrıca kredi sicilinize de bakılır.

Kredi sicili banka ödeme performansınızdır. Banka ödemeleriniz düzenli ise hiçbir sorun yaşamazsınız. Özellikle son dönem ödemelerinizde gecikme varsa, kredi notunuz yüksek olsa bile sistem size kredi onayı vermeyecektir. Kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, banka kredi başvurusu için aşağıdaki bankalardan kampanyaya katılabilirsiniz.

ING Yaz Kredisi Kampanyası Anında 10.000 TL Kredi

ING üzerinden 10.000 TL 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli yaz kredisi başvurusu devam ediyor. Sizde ihtiyacınıza göre bu bankadan hemen kredi başvurusu yapabilirsiniz. Başvuru için banka şubesine kimliğinizle gidebilir veya resmi internet sitesine girerek oradaki başvuru formunu doldurup işlem yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda kredi notunuza göre bu banka faiz oranı verecektir. Yüksek kredi notu olan kişiler 0.99 faiz oranlarıyla bu bankanın en uygun kredi kampanyasından yararlanabileceklerdir.

QNB Finansbank Yaz Kredisi 10.000 TL

QNB Finansbank’ta yaz kredisi kampanyasını uzatmıştır. Sizde bu bankadan 10.000 TL kredi alabilirsiniz. 36 ay vadeye kadar alacağınız yaz kredisinde uygun faiz uygulanmaktadır. Kredi notu yüksek olan kişiler, bu krediyi alıp almayacağını öğrenmek için TC kimlik numarasını 5030’a mesaj atabilirler. Banka hemen değerlendirme yapacak ve size uygun olan krediyi hemen onaylayacaktır. 36 ay vadeli kredilerde dilerseniz daha yüksek limitli de kredi kullanabilirsiniz.

TEB Yaz Kredisi 10.000 TL

TEB şubelerine giderek veya resmi internet sitesine girerek bu kredi için başvuru yapabilirsiniz. Yaz kredisi kampanyasına onay alan müşterilere banka 3 ay ertelemeli olarak kredi başvurusu yapma imkanı sağlayacaktır. Sizde ihtiyacınıza göre bu bankadan kredi başvurusu yapabilir, onay aldığınızda aynı gün kredinizi kullanabilirsiniz.