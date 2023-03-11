Deprem Kredisi Veren Bankalar Açıklandı! Bankalar Duyuru Yaptı!

Kahramanmaraş merkezli depremde yaşanan büyük yıkıntı sonrası 11 ilde can ve mal kaybı yaşandı. Yaraların sarılması amacı ile afetzedelere yeni destek paketleri sunulmaya başlandı.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem nedeniyle maddi zarar gören vatandaşlara yönelik zararların karşılanması için krediler verilmeye başlandı. Devlet tarafından verilen barınma yardımları ve sosyal amaçlı desteklerin yanı sıra uygun kredi paketleri de vatandaşlar için devreye sokuldu.

Depremzedeler 1 Yıl Geri Ödemesiz Kredi

Türkiye’de faaliyette bulunun kamu bankaları üzerinden deprem bölgesine yönelik destek kredileri verilmeye başlandı. Deprem bölgesinde zarar gören vatandaşlara verilecek kredilerde 1 yıl geri ödemesiz olacak. Buna ilave olarak 36 ay vadeye dayanan seçenekler ile kredi imkânları da sunuluyor.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankaları üzerinden sağlanacak krediler depremde zarar gören vatandaşların maddi ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanıyor. Krediden faydalanmak isteyen kişilerin belli koşulları yerine getirmeleri gerekiyor.

Deprem Kredisi Faiz Oranları

Deprem kredisi olarak vatandaşlara verilecek olan kredilerde faiz oranı uygulanmayacak. 36 aya varan vadelerde krediler 6 ay ile 1 yıla kadar geri ödemesiz olarak verilecek. Başta Ziraat Bankası olarak birçok kamu ve özel banka da depremzedelere yönelik farklı kredi kampanyaları yürütüyor.

Deprem Kredisi Şartları

Ziraat Bankası tarafından, depremzedelere yönelik verilen krediler, depremde zarar gören bireysel müşterilerin maddi ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile veriliyor. 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli seçenekleri ile verilen kredi destekleri için şartlar açıklandı. Depremde zarar gören KOBİ müşteri ile birlikte çiftçiler için 1 yıl ödemesiz olarak kredi imkânı sağlanıyor. Deprem bölgesinde bulunan vatandaşlara ise faizsiz olarak 5 bin lira nakit avans verilecek.