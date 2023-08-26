Merkez Bankası, 750 baz puanlık bir faiz artışı uyguladı. Yapılan bu düzenleme ile politika faiz oranı %25 oldu. Karar pozitif olarak değerlendirilirken arkasında yatan nedenler merak edilmeye başlandı. Merkez Bankasının bu şekilde bir hamle yapmasının arkasında farklı nedenler bulunuyor.

Merkez Bankası politika faizi, %17,5 seviyesindeydi. Alınan kararla bu faiz oranı %25 seviyesine çıkarıldı. Bu faiz oranı, son dört yılın zirvesi olarak ifade edildi. Merkez Bankası, ekonomik koşullarda dengeyi sağlamak amacıyla bu tarz düzenlemeler yapıyor. Enflasyonun düşürülmesi ve doların kontrol altına alınması için sert tedbirlerin devam etmesi bekleniyor.

YIL SONU FAİZ TAHMİNİ ARTTI

Yapılan değişiklik sonrasında dev bankaların Türkiye’nin yıl sonu faizine yönelik tahmini arttı. JPMorgan, Morgan Stanley ve Barclays gibi bankalar, yıl sonu faiz tahminini 30-35 aralığında olacak şekilde açıkladı. Üç ayda meydana gelen faiz artışı 1650 baz puan olarak açıklandı.

Yapılan son üç toplantıda da arka arkaya faiz artırım kararı geldi. Yapılan artışlar şu şekilde oldu:

Haziran ayında %85’tan %15’e yükseltildi.

Temmuz ayında faiz oranı %17,5 oldu.

Son artışla faiz oranı %25 oldu.

MERKEZ BANKASI NEDEN FAİZİ ARTIRDI?

Merkez Bankasının faiz artırma kararının arkasında beş neden bulunuyor:

Yüksek cari açık ve dış kaynağa ihtiyaç duyulması

Enflasyonun yüksek seyretmesi

Rezervlerin düşük olması

Kur korumalı mevduat riski

Kredilerde yaşanan kriz

Dış ticaret açığının Temmuz ayında 1,2 milyar dolar olması alınan kararda etkili oldu. Enflasyon yüksek seyrettiği gibi ileriye dönük tahminler de son derece yüksek. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak açıkladı. Rezervler -64,6 milyar dolar seviyesine kadar düştü. Bankaların kredi musluklarını kesmesi de Merkez Bankasının faizi artırması noktasında etkili oldu.