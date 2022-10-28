Merkez Bankası Açıkladı! Memur ve Emekliler İçin Zam Oranı Belli Oldu

Bu kapsamda yıl sonu enflasyon tahminleri netleşirken zam formülleri belli olmaya başladı. Milyonlarca memur ve emekli Ocak 2023 tarihinde gerçekleşecek zam oranlarını merak ediyor. işte detaylar…

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası politika faiz kararını belirlemişti. Para Politikası Kurulu politika faizinin 150 baz puan indirilip ’ den .5’ e düşürdüğünü açıklamıştı. Bu kapsamda tek rakamlı faiz hedefine bir adım daha yaklaşıldığını ifade edebiliriz. Öte taraftan Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentilerini açıkladı. Bu bağlamda memur ve emekli maaşlarına gelecek zam oranlarının da netleştiğini ifade edebiliriz.

Merkez Bankası Açıkladı!

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, “Enflasyon Raporu 2022-VI” sunumunu yaptı. Kavcıoğlu yaptığı sunum ile Merkez Bankasının politika faizinde indirime gitmesini ekonomik dayanıklılığı arttırdığını ifade etti. Ayrıca Kavcıoğlu, “Küresel risklerin önümüzdeki dönemde de devam etmesi ve önümüzdeki yıl büyümeleri daha çok etkilemesi bekleniyor. Üretim kapasitesi risk altında olan Avrupa ülkeleri için tahmin güncellemeleri daha belirginleşti” ifadelerini kullandı.

Kavcıoğlu, “Enflasyonun, %70 olasılıkla, 2022 yılı sonunda %62,8 ile %67,6 aralığında (orta noktası %65,2), 2023 yılı sonunda ,7 ile %26,9 aralığında (orta noktası %22,3) gerçekleşeceği öngörülmektedir” açıklamalarında bulundu. Kavcıoğlu’ nun konuşmasında enflasyondaki düşüşün kalıcı bir fiyat istikrarı sağlamasının ili ön şartı olduğunu belirtti. İlkini cari fazla verme kapasitesine ulaşılması olarak ifade edilirken ikincisi firmaların, hane haklının ve bankaların bilançolarındaki TL’ nin baskınlığının sağlaması olarak belirtildi. Öte taraftan sağlıksız fiyat oluşumlarına izin verilmeyeceği ve bir önceki rapor döneminden itibaren parasal aktarım etkinliğinin artırıldığı ve kredilerde ihtiyatlı duruşun güçlendirildiği de vurgulandı.

Küresel zorluklara rağmen enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi yönünde sabır ve kararlılıkla bir program uygulanacağı da Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu tarafından belirtildi. Kavcıoğlu, Avrupa ile ilgili olarak da “Küresel risklerin önümüzdeki dönemde de devam etmesi ve önümüzdeki yıl büyümeleri daha çok etkilemesi bekleniyor. Üretim kapasitesi risk altında olan Avrupa ülkeleri için tahmin güncellemeleri daha belirginleşti. Emtia fiyatlarında son dönemdeki aşağı eğilimin enflasyon dinamiklerini olumlu etkilemesi bekleniyor” ifadelerini kullandı.

Memur ve Emekliler İçin Zam Oranı Belli Oldu!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyon ile ilgili tahminlerini açıkladıktan sonra gıda fiyatlarına da değindi. Bu bağlamda Kavcıoğlu, “2022 yılı sonu gıda fiyatlarının %75,0 bir önceki %71,3 oranındaydı, 2023 yıl sonu gıda fiyatlarının %22,0 seviyesinde gerçekleşeceğinin öngörüldü” de belirtildi. Sanayi sektörü ile ilgili olarak da Kavcıoğlu, “2022 yılına ilişkin enflasyon beklentileri birçok ülke için yukarı yönlü güncellendi, bir süre daha devam edeceği öngörülüyor. İhracat ve makine tesisat yatırımlarının yıllık büyümeye katkısı artarak devam etti. Öncü göstergeler yılın üçüncü çeyreğinde büyümede sınırlı bir yavaşlamaya işaret ediyor. Sanayi sektörünün dış şoklara karşı dayanıklılığının artmasına büyük önem veriyoruz” açıklamalarında bulundu.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, “Enflasyon en önemli sorunların başında geliyor. Çözüm noktasında tüm kurumlar, paydaşlar koordinasyonla, enflasyonu aşağı çekme noktasında karalılıkla ilerliyor. Enflasyonla gelinen noktayı dünyadaki gelişmelerle değerlendirmek lazım. Enflasyonun o noktaya gelmesinde çok başarılı sayamayız kendimizi ama yönetilmesi ve aşağı getirilmesi noktasında aldığımız kararlar ve uyguladığımız politikalar bizi başarılı kılacak. Çok olumlu şekilde hissedecekleri oranlara getirmeye çalışıyoruz. Çok kısa sürede sonuç alacağız, halkımız rahat olsun. Çıkan çok para söz konusu değildir. Bizim işimiz Türkiye’de fiyat istikrarını, likiditeyi, emisyonu sağlamak. O işlemler içinde yıl sonu çıkan bilançomuz var. Bunu da şeffaf şekilde herkesle paylaşıyoruz. Saklanan gizlenen rakam söz konusu değildir” dedi.