Akbank’tan Müşterilerine Kampanya! İnternetten Yapılan Yarısı Akbank'tan Ödeme Olarak Verilecek

Akbank’tan müşterisi olan kişilere özel kampanya sunuyor. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin yarısı banka tarafından karşılanacak.

Akbank müşterilerine cazip bir kampanya ile karşılarına çıkıyor. İnternet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile kampanya yoğun ilgi görüyor. Akbank’tan yarı yarıya kampanyasına ait tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

Akbank’tan internet üzerinden yapılan alışveriş için dev kampanya düzenliyor. Başvuru yapılması halinde kredi kartı için onay alındıktan sonra kart ile yapılacak alıverişlerde %50 oranda takip eden ay kartınıza iade edilecek. Ekim, Kasım ve Aralık ayları için yapabileceğiniz online ödemelerden faydalanabilirsiniz.

Kart İle Harcama Yaptıkça Kazanın!

Akbank tarafından yürütülen kampanyaya katılım için koşulların sağlanması gerekir. Koşulları sağlayabilmek için kart başvurusunun Ekim ayı içerisinde yapılması gerekir. Her ay alınacak tutar 200 TL olarak sınırlandırılmıştır. Yapılan alışverişin %50 si kadar iade alabilirsiniz. Daha önceden banka kredi kartı bulunanlar veya kampanyaya dâhil olmak için kredi kartını iptal ettiren kişiler kampanyaya dâhil edilmiyor.

Kampanyaya katılmak sağlamak için kredi kartı başvurunuzun onaylanması gerekir. Kampanya sadece internet üzerinden yapılan alışverişlerde geçerlidir. Kampanyaya ait tüm detayları bankanın resmi internet sitesinden, müşteri hizmetlerinden ve en yakın banka şubesine giderek öğrenebilirsiniz.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Akbank üzerinden gerçekleştirilen kampanyaya katılım sağlayarak faydalanabilmek için Ekim ayı içerisinde başvuru yapılması gerekir. Her ay elde edilecek maksimum tutar 200 TL olarak belirlenmiştir. Banka tarafından uygulamaya koyulan kampanyaya katılmak için bankanın resmi internet sitesine giriş yapılır. Bunun yanı sıra müşteri hizmetleri aranabilir. Mobil bankacılık uygulaması ile başvuruda bulunabilir.

Müşteriler bankanın sunmuş olduğu kampanya dâhilindeki alış verişlerde iade kampanyasını yoğun ilgi gösteriyor. Kampanyaya ait tüm ayrıntılar bankanın resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Kampanyaya ait detaylı bilgiler internet sitesi üzerinden öğrenmek mümkün. Kampanya dâhilinde elde edilecek maksimum tutar 600 TL olarak belirlendi. Pandemi döneminde de müşterilerini yalnız bırakmayan banka yeni kampanyalar ile sürekli müşterilerinin yanında yer alıyor. Kredi alanında cazip fırsatlar sunan banka yeni kampanya ile yeniden müşterinin yanında yer alıyor.