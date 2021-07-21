Merakla Beklenen Kampanya Duyurusu Yapıldı! 5 Ay Ertelemeli, 36 Ay Vadeli, 100.000 TL’ye Kadar Kredi Verilecek, Son Dakika

Son dakika yeni haber geldi. Bankalar bu haberi kendi internet sitelerinde duyurdu. 5 ay ertelemeli kredi verilecek. İhtiyaç kredilerinde 100.000 TL kredi almak isteyen müşteriler, bazı şartlara uygun olması gerekiyor. Kredi başvurusu yaptığımızda banka sizlere uygun faiz oranları ile 36 ay vadeye kadar 100.000 TL kredi verecektir. Bu kredileri verdiği zaman, banka bazı erteleme imkanları da sizlere sunacaktır. Ertelemeli olarak kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, bu durumu bankaya kredi başvurusu yapmadan önce söylemeniz gerekiyor. Kredi başvurusu yaptıktan sonra, banka sizlere sorgulama yapacak ve bu sorgulama sonrasında kredinizin sonucu sizlere söylenecektir. Kredi onayı alabilmek için banka kredi notunun en az 1200 üzerinde olması, 100 bin TL kredi alacaksınız da gelir durumunuzun iyi olması gerekmektedir. Şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız aşağıdaki bankalardan hemen 100.000 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası 5 ay ertelemeli 100.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ülkemizin kamu Bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası ihtiyaç kredilerinde ilk akla gelen bankalardan birisi olmaktadır. Banka kamu Bankası olmasından dolayı daha uygun faizlerle sizlere Kredi imkanı sunacaktır. 100.000 TL kredi almak istediğiniz zaman size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek bu krediyi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden 100.000 TL kredi aldığınızda 36 ay vade yaparsınız, aylık kredi için 3.754 TL ödeme yaparsınız. Bu kredinin ilk taksidini dilerseniz 5 ay ertelemeli olarak da yapmanız mümkündür. Size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kimlik ve gelir belgenizi bankanın verdikten sonra kredi başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Emekli olan kişilerin emekli maaşlarını bu bankadan almaları durumunda hemen onay vereceklerdir.

Şekerbank 5 ay ertelemeli 100.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

Şekerbank üzerinden de uygun faiz oranları ile birlikte 36 ay vadeli olmak şartıyla 100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Banka 1.56 faiz oranı ile sizlere Kredi imkanı sağlayacaktır. Size en yakın Şekerbank şubesine giderek bu banka için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Şekerbank üzerinden başvuru yapacağınız kredilerde 100.000 TL aldığınızda, Aylık 3843 TL ödeme yapacaksınız. Emekli olan kişiler emekli maaşlarını bu bankaya taşımaları durumunda Kredi notu düşük olsa bile 5 ay ertelemeli 36 ay vadeli 100.000 TL kredi kullanabilirler.

VakıfBank 100.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden de Ziraat Bankası'nda olduğu gibi aynı şartlarda Kredi kullanmanız mümkündür. Vakıfbank 100.000 TL kredi başvurusu yapacak olan müşteriler en yakın şubeye giderek kredi başvurusunu yapabilirler. Emekli olan veya en az 1 senelik sigortası olan müşterilerin bu kredileri kullanacaklarını söyleyebiliriz. Banka son iş yerinizde 6 aylık kesintisiz olarak bir sigorta isteyecektir. Eğer emekli iseniz de emekli maaşınızı bu bankaya taşıyarak ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. Banka 100 bin TL krediye sizlere 36 ay vade olarak verecektir. Dilerseniz ilk taksit ödemesini 3 ay 4 ay 5 ay veya 6 ay ertelemeli olarak alabiliyorsunuz. Vakıfbank üzerinden ayrıca diğer banka borçlarınızı kapatacak olan bir borç kapatma kredisi de alabilmektesiniz. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler eğer diğer bankalardaki borçlarını kapatmak istiyorsa VakıfBank'a giderek tüm banka borçlarımı kapatacağım, kredi istiyorum demeleri yeterlidir. Banka bu şekilde sizlere işlem yapacak ve en uygun şekilde size kredi başvurusu yapmanıza imkan sağlayacaktır.