Hydrafacial Cilt Bakımı Kimlere Uygulanabilir

Temiz bir cildi sahip olmanın yolu ise ne yazık ki bir kerelik tedaviler ile olmuyor. Her daim cilt sağlığı için gerekli olan düzenli olarak bakım yapılmasıdır. Sağlıklı ve temiz bir cilde sahip olmak için, cilt bakımınızı eksiksiz yapmanız, yediklerinize dikkat etmeniz, düzenli spor yaparak ter atmanız, kalitesiz kozmetik ürünlerinden ve makyaj malzemelerinden uzak durmanız gerekiyor.

Ancak bunların tamamını bugün yapmanın neredeyse imkânsız olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. En iyi markanın kozmetik ürünlerini dahi kullanıyor olsanız da sizin cilt tipinize uygun değilse eğer hiçbir fayda sağlamayacaktır. Ama gene de sağlıklı bir cilde ve bedene sahip olmak için, bol bol su içebilir, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunabilir, güneşe çıktığınızda güneş kremi kullanabilirsiniz.

Sigara, alkol gibi toksik etkilere sahip zararlı alışkanlıklardan korunabilir, günlük olarak cildinizi temizleme losyonları ile temizleyerek, ardından nemlendirebilirsiniz. Bunun yanında haftada bir kere ölü deriden kurtulmak için peeling veya maske de yapabilirsiniz.

Tüm bunları yapsanız dahi, gene de derinlemesine bakım yaptırmanız gerekiyor. İşte bunun için tüm bunların yanında hydrafacial cilt bakımı da yaptırmanız gerekiyor. Bu uygulamayı, eğer yukarıdakileri yapıyorsanız ayda bir kere yaptırmanız yeterli olacaktır. Bu uygulama cildinizde mucizeler yaratacak ve bir ömür boyu ışıldayan bir cilde sahip olmanızı sağlayacaktır. Ancak düzenli olarak yaptırmanız gerektiğini unutmamalısınız.

Hydrafacial İle Cildinizi Yenileyin

Hydrafacial sadece cilt bakımı için değil, leke tedavisi için de kullanılmaktadır. Herhangi bir yaş sınırı olmamasından dolayı, cildinde lekeler bulunan kişiler rahatlıkla bu cilt bakımını kullanabilir. Tabii ki bu işte uzman olan kişiler ile görüşmeli ve bakımı da bu merkezlerde yaptırmalısınız. Dört mevsim uygulanması mümkün olan hydrafacial uygulaması, her seans için farklı fiyatlara olabilir. Yani ortalama hydrafacial ücretleri için de gene güzellik uzmanları ile görüşmelisiniz. Tek bir seans yaklaşık 30 dakika sürmekle birlikte, eğer düzenli olarak yaptırıyorsanız sorun yok. Yani ayda bir kere 30 dakikalık bir seans ile harika bir cilde sahip olabilirsiniz. Ancak gene de şu uyarıyı bizde yapalım. Cilt bakımının yapıldığı gün yüzünüzün su ile temas ettirmemelisiniz. Yani bugün makyaj kullanmamalı, yağmurdan kaçmalı, günün hangi saati yaptırmak istediğinize de buna göre karar vermelisiniz.

Ancak böyle bir cilt bakımı hiç yaptırmadıysanız ve hatta cildiniz oldukça yorgun ise şimdi tanışacağınız hydrafacial ile harikalar dünyasına dahil olacağınızı söyleyelim. Tam anlamıyla pandoranın kutusu açılıyor ve cilt bakımında devrim niteliğinde olan hydrafacial ile cildinize sihirli bir değnek değiyor.

Çünkü bu uygulama sonrasında cildinizde ki lekelerden, akne izlerinden, sivilcelerden, kırışıklıklardan kurtulacak ve siyah nokta gibi gözenek açan sorunları da ortadan kaldırmış olacaksınız.

Tüm bunları farklı cilt bakım yöntemleri ile yaptırmanız gerekirken hydrafacial sayesinde hiçbirine ihtiyaç duymayacak ve tek bir uygulama ile cilt bakımında inanılmaz derecede hızlı sonuçlar almış olacaksınız. Hydrafacial seansları, bu kişiler için de ortalama 30 dakika sürmekte olup, burada ilk kez yaptıranlarda seans sayısı artmaktadır. Haliyle seans sayısına göre de hydrafacial fiyatları değişmektedir. Ancak tüm yenilenme işleminin ardından sizde düzenli seanslara gitmeniz durumunda, çok düşük rakamlar ile cildinizin her zaman yani bir ömür boyu canlı, pürüzsüz ve temiz olmasını sağlamış olacaksınız.

Hydrafacial İle Mucizeyi Yaşayın

Aşama aşama sürek seanslar ile cilt temizleme ve bakım işlemleri yapılıyor. Cilt bakımı uygulamasında ciltte kızarıklık ya da tahriş olmaz. İşlem sonrası normal hayatınıza hızlı bir şekilde dönebilir ve gününüzü en güzel şekilde geçirebilirsiniz. FDA onaylı olan hydrafacial sistemi, yeni nesil medikal teknoloji olarak son derece güvenilirdir. Cilt üzerinden tahriş edici bir özelliği olmamasından dolayı, gönül rahatlığı ile yaptırabilirsiniz.

Diğer sistemlere oranla daha kısa sürede, etkili bir cilt bakımı sağladığı için, yoğun bir şekilde tercih edilmektedir. Tek seansta bile işlem öncesi ve sonrası gözle görülür ciddi farklar bulunmaktadır. Üstelik işlem ağrısız ve acısız olduğu gibi ayrıca cildinize masaj etkisi yaratarak, cildin yatışmasını sağlar. Tamamen sorunsuz bir uygulama olan hydrafacial, akne ve sivilce tedavisinde de oldukça etkilidir. Ayrıca merak edilen avantajlarını da aşağıda maddeler halinde görebilirsiniz.

• Gözle görünür oranda güneş lekelerinin azalımasını sağlar ve ciltin renk farklılığını da giderir.

• Erken yaşlanma belirtisi olan göz ve ağız çevresindeki kırışıklıklar karşın etkin çözüm sunar.

• Cildiniz de derinlemesine temizlik yapar ve yıllar boyunca kirlerden dolayı gitmiş olan elastikiyeti yeniden kazanarak, cildin sıkılaşmasını sağlar.

• Özellikle cilt tonu aynı olduğu için, daha az makyaj yapmaya başlarsınız.

• İşlem sayesinde cildiniz daha kolay nemlenir ve doğal olarak güzelleşir.

• Gözenekler sıkılaştığı için, cildinizde tahrişlerde görünmez ve ortadan kalkar.

• Cilt yapınız asla zarar görmez ve her anlamda doğal yapısını korur.

• Tıkanmış ve iri gözenekler artık ortadan kalkar ve siyah noktalarda oluşacak yer bulamaz.

• Derinleşmiş inatçı siyah noktalara karşın etkin bir çözümdür.

• Özellikle yağlı ciltlere sahip olanlarda kirlilik daha fazla olduğu için, uygulama sonrasında yağ/nem dengesini oluşur.

• Kuru ciltlerin ise nemlenmesini sağlayıp yağ/ nem dengesini kurar.

• Aşırı ve kontrolsüz güneşlenmenin neden olduğu cilt sorunlarını giderir.

• İnce çizgiler derinleşmeden önce yok edilir.

• Zamanla cildinizde oluşmuş olan düzensiz lekeler yok olur.

• İltihaplı olmayan sivilceler de tedavi edilir.

Tüm kırışıklıklarınızdan, kaz ayaklarından, ince çizgilerden ya da görüntüsünden hoşlanmadığınız ne varsa artık uygun hydrafacial fiyatları ile sizde kurtulabilirsiniz.

Hydrafacial Fiyatları Ne Kadar?

Cilt bakımında mucize olan hydrafacial uygulaması ciltte estetik açıdan son derece etkili sonuçlar ortaya çıkarır. Hydrafacial fiyatları genel olarak seans sayısı ile birlikte, her seans için de değişiklik gösterir. Bunun ana nedeni ise kişinin cildinin ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir. Bunun dışında hydrafacial fiyatları, Sağlık Bakanlığı ve Rekabet Kurulu gerekçesi ile paylaşılamamaktadır. Çeşitli internet sitelerinde ortalama bir fiyat verilir. Ayrıntılı bilgi sahibi olmak için size en yakın FDA onaylı cihazlara sahip olan bir güzellik merkezlerini ziyaret ederek, cildiniz üzerinde analiz yapılmasını sağlayabilir ve bu analiz neticesinde fiyat alabilirsiniz.

Ayrıca bu fiyatlar seanslar ve cilt türüne göre belirlendiği için, seans başı fiyatları da öğrenebilirsiniz. Her seans başlı başına bir işlem olduğu için, aşama aşama gerçekleşmektedir. Yani tek seferde olacak bir yenilenme değildir. Ancak en başta da belirtiğimiz gibi, eğer cildinizde düzenli bakım yaptırıyorsanız, tek seansta sizin için yeterli olacaktır. İlk kez hydrafacial cilt bakımı yaptıracaklar için, öncelikler çok daha fazla ve farklı olacağından dolayı, bunların aşama aşama yapılması ve cildinizin toparlanması gerekmektedir.

Hydrafacial İle Her Mevsim Cildinizi Tazeleyin

Kış mevsimi ya da bahar dönemleri en fazla tercih edilen zamanlar olmakla birlikte, her mevsim hydrafacial lazer uygulaması yaptırarak, cildinizin temizlenmesini ve rahatlamasını sağlayabilirsiniz. Akne izleri ile siyah noktalara direk çözüm olduğu için, ilk uygulamada dahi net bir şekilde değişimleri görmüş olacaksınız. Özellikle anti-aging cilt bakımı uygulaması olması nedeni ile kadın ve erkeklere uygulanan bu teknoloji genel olarak 4 farklı cilt tipine uygun olarak karşımıza çıkıyor.

Sizin cildinize göre ayarlamalar yapılarak, uygun bir şekilde cilt bakımını yaptırmış oluyorsunuz. Tek seansta ciddi anlamda fayda sağlayan hydrafacial, ince kırışıklıkları giderdiği, cildi nemlendirdiği, güneş izlerine etki ettiği biliniyor. Ayrıca cilt tonunu düzenleme özelliğine de sahip olan bu uygulama, bilhassa yaz aylarında yüzünüzde oluşmuş olan yanıklara karşı da etki sağlıyor. Bu nedenle her zaman canlı ve pürüzsüz bir yüze sahip olan ünlü simaların tercihi olan hydrafacial, sizinde tercihiniz olmalı ve bu mucizeyi yaşamalısınız.

Hydrafacial Cilt Bakımı Nerede Yapılır?

Güzellik uzmanları tarafından uygulanması doğru olan bu işlemler, öncelikli olarak hydrafacial markasına ait olan cihazın bulunduğu merkezlerde yapılmalıdır. Aslında bu cihazın ismi olduğu için ve başarısı çok fazla olduğu için, dünyanın her yerinde hydrafacial olarak biliniyor. Oysa ki burada yapılan işlem vakumlama yöntemi ile cildin üst kısmının temizlenmesi ve peeling ile deri altına işlem yapılmasıdır.

Ancak ciddi başarı oranı bulunduğu için, bazı merkezler bu ismi kullanarak, farklı cihazlar ile uygulama yapmaktadır. Bu yanlıştır ve bunun için cihazın olduğuna emin olmalısınız. Ama bunun da yeterli olmadığını söyleyelim. Çünkü burada vakum yapan başlıkların belirli bir ömrü bulunuyor ve ömrünü tamamlamış olan başlıklar işlem yapmamaktadır. Yapsa da etkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle düzenli bakım yapan cilt bakım ve güzellik merkezlerini tercih etmelisiniz.

Bazı yerlerde bu isim ile farklı uygulamalar yapıldığı için, burada kullanılan cihazın markası ve cildinize uygulanacak olan solüsyon ve serumlara bakarak da uygulamanın orijinal olup olmadığını hemen anlayabilirsiniz. Güzellik uzmanları aldıkları eğitim ve uygulamaları bakımından ciddi emek sarf ettikleri için, hydrafacial fiyatlar konusunda da değişkenlikler göstermektedir.

Hydrafacial Sonuçları Ne Zaman Görünür?

Tek seansta cildinizdeki farklılığı net olarak görecek olsanız da, cilt tipine ve oluşan lekeler, akneler, güneş izleri, kırışıklık durumlarına göre ilk birkaç hafta değişimleri takip edebilirsiniz. Burada önemli olan kaç seans yapılacağıdır. Diyelim ki 6 seans yapılacaksa ve bu seanslar arasında 1 hafta varsa, 6 haftada işlem tamamlanır.

6 hafta sonrasında cildinizde artık ciddi değişiklikler görseniz de tam değişikliği ise 6 aya kadar görebilirsiniz. Cilt bakımı sonrasında gözenekler normalden daha açık olacağı için, makyaj yapmaktan kesinlikle kaçınmalısınız. Aynı şekilde ilk bir kaç saat tozlu yerlerde bulunmamakta cilt bakımının etkisi için faydalı olacaktır.