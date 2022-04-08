Merak Edilen Soru, Bu Yıl Bayram Harçlığı Yatacak mı? Müjde Geldi! 

Az önce açıklama yapıldı. Son dakika açıklaması ile e devlet üzerinden bayram parası ödemesi ile ilgili detaylar geldi. Bu yıl bayram harçlığı yatacak mı? Merak edilen sorunun cevabı haberimizde…

Bayram harçlığından faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvuruların nasıl yapılacağı konusunda araştırma yapıyor. Peki, bayram harçlığını hak etmek için müracaat nasıl yapılır? Bu yıl bayram harçlığı verilecek mi? Pandemin işsizlik ve kapanmalardan dolayı maddi açıdan zorluk yaşayan vatandaşlar Kurban Bayramı öncesi, devlet tarafından verilmesi düşünülen bayram harçlığını merak ediyor. Müracaatların e devlet üzerinden yapılacağı öne sürülen bayram harçlıkları ile ilgili açıklamayı İçişleri Bakanlığı yaptı. Merak edilen açıklamalar ile ilgili ayrıntılar geliyor…

Bayram Harçlığı Devam Ediyor mu?

Önceki zamanlarda ortaya atılan bayram harçlığı konusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Ramazan bayramına sayılı günler kala bayram harçlığı verileceği haberleri sosyal medyada dolaşıyor. Parasal konuda sorun yaşayan vatandaşlara bu yıl için 700 TL tutarında yardım edileceği iddia ediliyor. Başvuruların ise e devlet üzerinden tespit edilecek açık kapı sisteminden gerçekleşeceği söyleniyor. 65 yaşını dolduran, kimsesiz vatandaşların müracaat yapacağı gibi, afetlere maruz kalmış dar gelirli vatandaşların da müracaat edeceği ileri sürülüyor.

2022 yılı için yapılan duyuru da Sosyal medya üstünden sunulan Açık Kapı hizmeti ile müracaatların yapılması durumunda bayram harçlığı ödemesi yapılacağı asılsız bir haber olarak belirtildi.

Açık Kapı yardım müracaatı, İçişleri Bakanlığı tarafından açılan ekran üzerinden alınmaya devam ediyor. Vatandaşlara bu konu ile ilgili üst düzeyde iletişimin kurulması hedefleniyor. Açık kapı uygulaması, valilikler ve kaymakamlıklarca tespit edilecek ve yardım müracaatı oluşturulmuş birliklere aracılığı ile yapılacak. Yardım müracaatı yapabilmek için ilgili linke tıklayarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

E devlet uygulaması kullanılarak müracaat yapılabilir, şayet yok ise başvuru yap butonuna tıklanır. Başvuru ekranında TC kimlik numarası ile bir takım bulgular istenir. Bu bulguların girilmesi ile ben robot değilim düğmesi işaretlenerek onay kodu girilir. Yardım müracaatı ile ilgili talepler yazılarak gönderilir.