Sağlık Bakanlığı 10.900 İşçi Alımı Kura Çekimi Sonuçları 2023 Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden alınmıştı. Başvurular 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşti ve kura çekimi sonuçları merakla bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı'nın ihtiyaç duyduğu hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek ve bu nedenle başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kura çekimi tarihini açıkladı. Bakan Koca, ''İşçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca noter huzurunda yapılacaktır" dedi.

Buna göre, 10 bin 900 işçi alımı için kura çekimi 25-26 Nisan 2023 tarihlerinde Ankara'da noter huzurunda yapılacak. Kuralar sabah 09:00'da çekilmeye başlayacak ve saat 18:00'de sona erecek.

İŞKUR kura çekimi sonuçları e-Devlet üzerinden de takip edilebilecek. Adaylar sonuçları İŞKUR'un internet sitesi olan esube.iskur.gov.tr adresinden öğrenebilirler. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde de kura çekimi sonuçları ile ilgili bilgi yer alacak.

Bu süreçte adayların başvuru yaparken dikkat etmeleri gereken en önemli nokta, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri ve bir mesleğe başvuru yapmalarıdır. Adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri de başvuruda dikkate alınacak.