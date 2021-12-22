Memurlara ve Memur Emeklilerine Zam Haberi Geldi, Son Dakika

Vatandaşların asgari ücret zammından sonra gözleri emekli ve memurlara yapılacak zamlara geldi. memur ve memur emeklisi olan kişiler için yeni bir ek zam son dakika olarak haberi geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da emekli ve memur olan kişilere güzel zam yapılacağı haberi gelmişti. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından ne konuştuklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı'na ek zam istediklerini söyleyen Ali Yalçın, diğer tüm sorunları da konuştuklarını iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın yaptığı görüşmeler sonrasında kamu görevlilerinin gelir vergisi yükünden kurtulacağının müjdesini verdi. Ek zam istediklerini ve bu taleplerin olumlu karşılanacağını da söyledi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın attığı mesaj şu şekilde: "Toplu Sözleşme hükmümüz gereği 3600 Ek Gösterge/Ek Göstergeler ve sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunda atılacak adımlara ilişkin sürecin hızlandırılması noktasında beklentilerimizi paylaştık. Ek zam dahil tekliflerimiz için Çalışma Bakanı ile bir araya geleceğiz."

"Toplu Sözleşme hükmümüz gereği 3600 Ek Gösterge/Ek Göstergeler ve sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunda atılacak adımlara ilişkin sürecin hızlandırılması noktasında beklentilerimizi paylaştık. Ek zam dahil tekliflerimiz için Çalışma Bakanı ile bir araya geleceğiz."

Bu görüşmenin ardından 3 Ocak gününe kadar memur ve memur emeklilerine ne kadar zam yapılacağı ve ek zam oranlarının belli olacağını açıkladılar. Emekli ve memur kesim son dakika olarak bu haberi bekliyor...