Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Bu görüşmelerde hem mali hem de sosyal haklar belirlenecek. Memurları, toplu sözleşme görüşmelerinde Memur-SEN temsil ediyor. Memur-SEN, taleplerini 120 madde halinde olacak şekilde hazırladı. Bu maddeler arasında kira artışı, bayram ikramiyesi ve çocuk yardımı gibi haklar da yer alıyor.

Memur-SEN, 2024 yılı için yüzde 70 oranında zam istiyor. 2025 yılı için istenen zam oranı ise yüzde 40 olarak açıklandı. Bu zamlar ile beraber çeşitli sosyal haklar da talep ediliyor. Memur-SEN tarafından memurlar için verilen tüm hakların memur emeklileri için de verilmesi istendi. Memur-SEN’in teklifine karşılık hükümet de ilk zam teklifini iletti.

2024 YILINDA YÜZDE 14+9; 2025 YILINDA YÜZDE 6+5 ZAM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hükümetin zam teklifini açıkladı. Zam 6 aylık dönemlere bölündü. Teklif edilen zam tutarları şu şekilde açıklandı:

2024 yılının ilk altı ayında yüzde 14 zam

2024 yılının ikinci altı ayı için yüzde 9 oranında zam

2025 ilk 6 ay %6

2025 ikinci altı ayda %5

Bakan Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre enflasyon da eklendiğinde Ocak ayında yapılacak zam %42 seviyesinde olacak. Işıkhan, kümülatif olarak hesap yapıldığında artışın %54’ten fazla olacağını belirtti.

ZAMLAR, MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞINA NASIL YANSIYACAK?

Maaşların, memur ve memur emeklisi maaşlarına nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Buna göre maaşlar, ortalama olarak şu şekilde değişecek: