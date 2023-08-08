Türkiye genelindeki 4 milyonun üzerinde memur ve 16 milyona yakın emeklinin maaş zammı, haziran ayına ilişkin enflasyon verilerine göre şekillenecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon rakamları, memur ve emeklilerin ara zammını belirlemede kilit bir rol oynayacak. Ancak, Kurban Bayramı tatili nedeniyle enflasyon verilerinin gecikmeli olarak açıklanması bekleniyor. Merkez Bankası'nın yaptığı anketlere göre, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış beklentisi yüzde 2.81 seviyesine yükseldi.

Maaş zammında refah payı, seyyanen ve oransal olmak üzere üç farklı seçenek öne çıkıyor. Memur maaşlarında yapılacak artışlar farklılık gösterirken, emekli aylıklarında ise kademeli bir artış öngörülüyor. Bu zamlı maaşlar ve aylıklar, temmuz ayı itibarıyla ödenmeye başlanacak.

Özellikle refah payı eklenmesi durumunda, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 30-35 arasında bir zam yapılması bekleniyor. Mevcut durumda en düşük memur aylığı 11 bin 848 TL seviyesindedir. Eğer refah payı eklenirse, en düşük memur emeklisi aylığı yüzde 85.68 oranında artarak 22 bin TL'ye ulaşacaktır. Ancak, kesin oranların belirlenmesi için enflasyon verilerinin açıklanması beklenmektedir.

Türkiye'de yaklaşık 20 milyon memur ve emekli, maaş zammı açıklamalarını beklemektedir. Refah payı, seyyanen zam ve oransal zam gibi farklı formüller masada bulunmaktadır ve maaş zammı temmuz ayıyla birlikte uygulanacaktır. Bu zammın, memur ve emeklilerin alım gücünü etkilemesi ve ekonomik koşullarını şekillendirmesi beklenmektedir.