Memur Maaşları Ne Kadar Oldu? 2021 Güncel Maaş Ödemeleri Hesaplaması

Memurların gözü kulağı 2021 yılının enflasyon oranlarında! Memurun 2021 yılı Temmuz ayı için zam oranları ne kadar? İşte detaylar...

Ekonomi 19.08.2021 - 14:55 19.08.2021 - 14:55 Vural Pars
Memur Maaşları Ne Kadar Oldu? 2021 Güncel Maaş Ödemeleri Hesaplaması

Memurların gözü kulağı 2021 yılının enflasyon oranlarında! Memurun 2021 yılı Temmuz ayı için zam oranları ne kadar? Enflasyon farklarını açıklanması ile birlikte en düşük memur maaşı 4.881 TL ye ulaşmış oldu. Emekli aylıkları da 3.276 TL ye yükseldi.  Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2021 yılının ilk yarısını temsil eden enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte memur ve emeklilere verilecek zamlar da belli olmuş oldu. Bilindiği gibi memurlara verilecek olan mali ve sosyal haklar ile ilgili artışlar Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı ile belli olmuştu. Belli olan bu oranın üzerine enflasyon farkı ilave edilmesi ile yeni oranlar gün yüzüne çıkmış oldu.

Temmuz ayından itibaren geçerli olacak olan %3 lük artışın ön görülmesi Kamu Görevlileri ile emeklilerin enflasyon beklentisini körüklemiştir. 2021 yılı ilk 6 aylık dönemi kapsayan enflasyon oranı %8,45 olarak gerçekleşmesi ile ilave %5,45 lik bir artış sağlamış oldu.

Memur Ve Emekli Maaşlarına yüzde 8,45 zam

Enflasyon farkının da yansıtılması ile birlikte tüm memur ve emekli kesime %8,45 oranında artış sağlanmış oldu. Bu çerçevede aile yardımı dâhil olmak üzere en düşük seviyeden maaş alan memurun eline 4.500 TL geçerken, yeni tutar 4.881 TL civarında olmuştur. En düşük seviyeden emekli aylığı alan emekli memur ise maaşını 3.020 TL den 3.276 TL yükseltmiştir. Merakla beklenen kamu görevlilerinin 2021 yılı Temmuz ayından itibaren geçerli olan aylıkları şöyledir...

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Unvanlar


Derece

2021 Ocak

2021 Temmuz

Genel Müdür

1/4

14.917

16.110

Şube Müdürü (Lisans)

1/4

7.862

8.493

Memur (Lisans)

9/1

4.866

5.243

Öğretmen

1/4

6.074

6.553

Kaymakam 1. Sınıf

1/4

13.671

14.792

Başkomiser

3/1

7.858

8.488

Polis

8/1

6.883

7.431

Uzman Doktor

1/4

9.337

10.093

Hemşire (Lisans)

5/1

5.893

6.357

Mühendis

1/4

8.025

8.669

Teknisyen (Lise)

11/1

5.063

5.456

Profesör

1/4

12.881

13.936

Araştırma Görevlisi

7/1

7.621

8.231

Vaiz

1/4

6.311

6.810

Avukat

1/4

7.663

8.277

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Not: Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekâlet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı vb ödemeler dâhil edilmemiştir. Aile ve çocuk yardımı maaşlara dâhil edilmiştir.

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