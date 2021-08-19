Memur Maaşları Ne Kadar Oldu? 2021 Güncel Maaş Ödemeleri Hesaplaması

Memurların gözü kulağı 2021 yılının enflasyon oranlarında! Memurun 2021 yılı Temmuz ayı için zam oranları ne kadar? Enflasyon farklarını açıklanması ile birlikte en düşük memur maaşı 4.881 TL ye ulaşmış oldu. Emekli aylıkları da 3.276 TL ye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2021 yılının ilk yarısını temsil eden enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte memur ve emeklilere verilecek zamlar da belli olmuş oldu. Bilindiği gibi memurlara verilecek olan mali ve sosyal haklar ile ilgili artışlar Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı ile belli olmuştu. Belli olan bu oranın üzerine enflasyon farkı ilave edilmesi ile yeni oranlar gün yüzüne çıkmış oldu.

Temmuz ayından itibaren geçerli olacak olan %3 lük artışın ön görülmesi Kamu Görevlileri ile emeklilerin enflasyon beklentisini körüklemiştir. 2021 yılı ilk 6 aylık dönemi kapsayan enflasyon oranı %8,45 olarak gerçekleşmesi ile ilave %5,45 lik bir artış sağlamış oldu.

Memur Ve Emekli Maaşlarına yüzde 8,45 zam

Enflasyon farkının da yansıtılması ile birlikte tüm memur ve emekli kesime %8,45 oranında artış sağlanmış oldu. Bu çerçevede aile yardımı dâhil olmak üzere en düşük seviyeden maaş alan memurun eline 4.500 TL geçerken, yeni tutar 4.881 TL civarında olmuştur. En düşük seviyeden emekli aylığı alan emekli memur ise maaşını 3.020 TL den 3.276 TL yükseltmiştir. Merakla beklenen kamu görevlilerinin 2021 yılı Temmuz ayından itibaren geçerli olan aylıkları şöyledir...



Unvanlar

Derece 2021 Ocak 2021 Temmuz Genel Müdür 1/4 14.917 16.110 Şube Müdürü (Lisans) 1/4 7.862 8.493 Memur (Lisans) 9/1 4.866 5.243 Öğretmen 1/4 6.074 6.553 Kaymakam 1. Sınıf 1/4 13.671 14.792 Başkomiser 3/1 7.858 8.488 Polis 8/1 6.883 7.431 Uzman Doktor 1/4 9.337 10.093 Hemşire (Lisans) 5/1 5.893 6.357 Mühendis 1/4 8.025 8.669 Teknisyen (Lise) 11/1 5.063 5.456 Profesör 1/4 12.881 13.936 Araştırma Görevlisi 7/1 7.621 8.231 Vaiz 1/4 6.311 6.810 Avukat 1/4 7.663 8.277 Akbank, Yapı Kredi ve İş Bankası İnternet Üzerinden Limitsiz Kredi Verecek, Başvurular Başladı

Not: Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekâlet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı vb ödemeler dâhil edilmemiştir. Aile ve çocuk yardımı maaşlara dâhil edilmiştir.