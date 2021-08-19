Baht Oyunu Kamera Arkası Görüntüleri Kahkahalara Boğdu

Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve her bölümü ile sosyal medyada gündem olan Baht Oyunu isimli televizyon dizisi projesinin hayranları bir durumdan rahatsız oldu. Kadir Doğulu'nun rol aldığı Aşkın Tarifi isimli dizinin final kararı alması sonrasında Baht Oyunu izleyicileri de endişeye kapıldı. Sosyal medya hesapları üzerinden sevilen dizi Baht Oyunu’nun devam etmesi için çok sayıda paylaşım gerçekleşirken reyting oranları da izleyicileri endişeye sürüklüyor.

Yeni bölümleri ile reyting oranlarının çok iyi olmadığı öğrenilen proje, eğlenceli hikayesi ile seyircilerin kalbini çalmaya devam ederken dizi hayranları da reyting oranlarının yükselmesi için gönüllü olarak çaba gösteriyor.

Salı akşamlarında Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz gibi birbirinden iki başarılı oyuncunun başrolünde rol aldığı dizi, Atv ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Proje ekibi dizinin çekimlerinde yoğun bir tempoda büyük emekler ile çalışırken izleyiciler de her yeni bölüm için sabırsızlanıyor.

Bazı anlarda çekimler sırasında yaşanan aksaklıklar ve kamera arkası görüntüleri de sosyal medya hesaplarında seyirci kitlesinin beğenisine sunuluyor. Aytaç Şaşmaz tarafından hayat verilen Bora karakteri ile Cemre Baysel’in canlandırdığı Ada karakterinin hikayesi romantizm ve kıskançlıkları ile devam ederken oyuncuların da sette yoğun bir çaba içerisine girdiği görülüyor.

Sosyal medya üzerinden Baht Oyunu isimli televizyon dizisi projesinin hayranlarına çekim hataları videosu paylaşıldı ve izleyiciler oyuncuların ne kadar eğlendiğini bir kez daha gördü. İşte seyirci kitlesini kahkahalara boğan çekim hataları görüntüleri hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler…

Dizinin çekimleri sırasında yapılan hatalar son olarak izleyici ile paylaşıldı ve oyuncuların ne kadar eğlendiği görüntülendi. Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel’in çekimlerin yapıldığı sırada keyifli halleri dikkat çekerken görüntüler de sosyal medya hesabında yer aldı.