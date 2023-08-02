Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, afet bölgesinde yaşayan depremzede esnaf için yeni bir müjde verdi. Deprem bölgesinde yaşayan esnafların Halkbank’a olan borçları ertelenecek. Erteleme, faizsiz olarak yapılacak. Erteleme, 6 ay süreyle yapılacak.

Mehmet Şimşek, konuyla ilgili çalışmaların tamamlandığını belirtti. Buna göre depremden etkilenen illerde yaşayan esnafların, faiz destekli kredilerinin ertelenmesi için gerekli çalışmalar yapılacak. Kredi erteleme sayesinde esnaflar borçlarını daha sonra kapatacak. Böylece ödeme güçlüğü çekenler, rahat edecek. Kredi erteleme, faizsiz olarak yapılacak. Böylece geri ödemeler, rahat bir şekilde yapılacak.

KREDİ BAKİYESİ, 9,5 MİLYAR OLARAK AÇIKLANDI

Deprem bölgesinde bulunan esnaflara kullandırılan kredinin süresi 6 Ağustos itibarıyla doluyordu. Şimşek, kendilerine borçların ertelenmesi yönünde talepler geldiğini belirtti.

Şimşek, krediden yararlanan esnaf sayısını 64 bin 191 olarak açıkladı. Toplam kredi tutarını ise 9,5 milyar lira olarak ifade etti.

DESTEKLER DEVAM EDECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, esnaf ve sanatkârlar için desteklerin devam ettiğini ifade etti. Mehmet Şimşek, kredi ertelemeleri için bir başvuru şartı olmadığını ifade etti. Bu sayede kredi kullanan tüm esnaflar, erteleme fırsatından kolayca yararlanacak.

6 Şubat depremleri nedeniyle çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Geride kalanlar ise yaşamlarını sürdürmek için işlerini toparlamaya çalışıyor. Esnaflar, yıkılan iş yerlerini tekrar yapmak ya da zararlarını gidermek istiyor. Devlet, bunun için deprem bölgesine ciddi anlamda destek veriliyor.

Deprem bölgesinde yaşayan esnaflara verilen destekler sayesinde esnafların işlerini toparlaması çok daha kolay hale geliyor. Deprem bölgesinde yaşayanların, kredi erteleme desteğinden yararlanmak için herhangi bir başvuru yapması gerekmiyor.

Kredi kullanan tüm esnaflar, geri ödemelerin ertelenmesi sayesinde ciddi bir rahatlama yaşayacak. Kredi ertelemenin yanı sıra deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlara yönelik destekler devam edecek. Böylece esnaflar, bozulan mali dengelerini yeniden düzene koyacak.