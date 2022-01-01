Vakıfbank Nakit Duyurusu Paylaştı, Bankaların Önü Kuyruktan Geçilmiyor, Son Dakika Haberi…

Kamu bankası olarak hizmet veren Vakıfbank yaptığı kampanyalar sürekli olarak ön planda bulunuyor. Banka üzerinden ihtiyaç kredisi almak için, belli şartları sağlamaları halinde, istedikleri an 100 bin TL nakit kredi kullanabilir. Yapılan açıklamada düşük faiz oranlarının uygulandığı bu ihtiyaç kredisinde sonuç kişilere hemen bildiriliyor. Banka üzerinden kredi alacak vatandaşlar, şartların uygun olması halinde 36 ay vadeli ve 24 ay vadeli kredi seçeneklerinden birini seçebilecek.

Kamu bakası olan Vakıfbank emekli ve çalışana yapmış olduğu bu kampanya ile uygun faiz oranları sunarak krediye onay verebilecek. Emekli olan vatandaşlar Vakıfbank üzerinden maaş almaları durumunda, yüksek limitle kredi için onay alabilecek. Sigortalı olarak her hangi bir yerde çalışan kişiler ise, bankadan maaşlarını almamaları halinde 12 ayı temsil eden sigorta geçmişi yeterli olabilecek. Son çalışmış olduğu işyerinden en az 6 aylık sigortasının bulunması halinde onay alabilecek. Kredi almak isteyenler, bankaların sunmuş olduğu kampanyalara başvuru yapabilir.

Başvuru İşlemleri

Kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler, en yakın banka şubesine uğrayarak uygun faiz oranları ile 36 ay vadeli ve 3 ay bekletmeli kredilere başvuru yapabilirler. Başvuru için banka şubelerine gitmeden önce gerekli olan belgelerin temin edilmesi gerekir. Banka, hesabı olan kişilere mobil uygulama üzerinde kredi imkânı da sunuyor.

50.000 TL tutara kadar nakit ihtiyacı hisseden kişilere, mobil uygulama üzerinden diledikleri anda kredi başvuru imkânı tanıyor. Mobil uygulamayı kullanabilmek için banka hesabının mevcut olması gerekir. İhtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyenler, 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli krediyi masrafsız bir şekilde düşük faiz oranları ile başvuru yaparak kullanabilecek.

Banka emekli olan vatandaşlara, emekli maaşlarını bankaya taşımaları durumunda almış odluları maaşın 22 katı kadar ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kullandırabilecek. Uygun faiz oranlarının kullanıldığı bu kredilerde ayrıca 3 ay erteleme fırsatı da bulunuyor. Bankanın internet sitesi üzerinden sunulan bu kampanyalara katılmak isteyenler detayları öğrenebilir. Ayrıca emekli olan vatandaşlar aynı bankadan maaş almaları durumunda promosyon imkanından da faydalanabilecek.