Meclisten son dakika geçti! Bu ay sonuna kadar Emekliye 16.000 TL ödeme verilecek

Meclis onayından geçti ve bu ay sonuna kadar emekli olan vatandaşlara 16000 TL'ye kadar ödeme yapılacağı açıklandı. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara hızlı bir şekilde Meclis onayından da geçen bu kampanya ile birlikte hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri gerçekleştirilecek olan yeni bir kampanya başladığı açıklandı. Devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak nakit, kullanabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde ihtiyaç kredisi ödemesi verilecek.

Meclis onayından geçen ve bu ay içerisinde başvuruları başlayacak olan emekli maaş hesapları üzerinden alınacak nakit kredi ödemeleriyle ilgili Ziraat Bankası başta olmak üzere Vakıfbank ve Halkbank, ödeme vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaşı alıyor olmanız durumunda 36 ay vadeli 16000 TL'ye kadar gelir belgesiz ödeme alabilirsiniz.

Banka müşterisi olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kredi kampanyalarına katılarak diledikleri zaman ödeme olabilmektedir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda 16000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi gerçekleştirecek olan vatandaşların banka şubeleri üzerinden işlemleri hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Kredi ödemeleri 5 dakika içerisinde internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kolay bir şekilde yapılabiliyor.

Devlet destekli, faiz oranlarından yararlanacak olan tüm emekli olan müşterilerine ihtiyaç kredisi ödemelerinden gerçekleştirilecek olan bu kredi kampanyalarından faydalanabilmeleri için banka müşterisi olup, kredi kullanmaları halinde uygun faizlerle hemen aynı gün içinde ödemeler gerçekleştirilir.