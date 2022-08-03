Meclisten geçti ve ödemeler başladı: Son dakika emekliye müjde verildi ...

Emekli maaşı alan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada nakit kredi kullanacak olan emeklilere kamu bankaları ve bazı özel bankalar üzerinden destek kredileri verilmektedir. Meclis onayından geçen ve kamu bankalarının yapmış oldukları bu başvurularda onay verecekleri kampanyada en fazla 50.000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlanacak ve Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden bu ödemeler resmi olarak hesapları yapılacaktır. 36 ay vadeye kadar ödeme koşulları ile birlikte alınacak olan emekli kredilerinde bazı şartlar aranmaktadır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen kişilere şartlar dahilinde uygun faiz oranları ile birlikte kredilerde verilmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizler de banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek hızlı bir şekilde Kredi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirmeniz durumunda hesabınızı ödeme alabilmek için banka hesabınız üzerinden internet bankacılığı uygulaması şifresi almanız gerekiyor. Yapılan bu başvurular sonrasında nakit ihtiyacı olan kişilere hızlı bir şekilde sonuç verilerek ihtiyaç kredisi kullandırılacak ve onaylanan Kredi aynı gün içinde kendi hesaplarına yatacaktır.

Emekli maaşını Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden almayan vatandaşlar ise kredi kullanmak istiyorlarsa şubelere gitmeden işlemlerini yapabilmeleri için şartları uygun olarak Kredi hizmetinden faydalanmak istiyorlarsa maaş taşımasını yapması gerekecek. Emekli maaşınızı bu bankalara taşıdıktan sonra kredi imkânından faydalanabilecek ve onaylanan krediyi İstediğiniz zaman hesabınıza yatırarak kullanabileceksiniz.