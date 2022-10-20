Meclisten geçti, Emekliye 50.000 TL ödeme olacak denildi ve ödendi!

Emekli maaş alan vatandaşlar, Meclis onayından geçen 50000 TL kredi ödemelerinin sadece kamu bankaları üzerinden alabilecekleri haberi verildi. Ekim ayı sonuna kadar başvurularını gerçekleştirecek olan emeklilere düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacak nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirecek hızlı bir şekilde kullanımınıza sunulacaktır.

Emekli maaş alan vatandaşlara 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden alması gerekiyor. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde onay alabileceğiniz bu kredi kampanyaları, sizlere devlet destekli, faiz oranlarından yararlandırılarak verilmektedir.

Emekli maaşını Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankaları olan Halkbank ve Vakıfbank üzerinden alan tüm yemekler, 70 yaşına kadar olmaları durumunda, şubelere gitmeden internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak da istedikleri zaman bu bankadan kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, emekli maaşı alan vatandaşlar için başlatmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit kredi ödemelerini hızlı bir şekilde aynı gün içinde şube yetkisinde yaparak sizlere vermekte, yüksek limitli kredi kullanmanız durumunda diğer bankadaki olan borçlarımızı kapatmak için sizlere kredi işleme sağlamaktadır.

Ziraat bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaş alan ve kredi başvurularında bulunacak olan tüm vatandaşlar için yapılan bu işlemlerde meclis onayından geçen ve düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanacak olan kişilerin ayni zamanda bu bankalardan maaş alması istenmektedir.