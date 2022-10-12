Meclisten geçti, Emekli maaş alanlar, Devlet destekli olarak, 3 ay erteleme yaparak 50 bin TL ödeme alacak...

Meclis onayından geçen ve nakit ihtiyacı olan emekliler için yapılacak olan yeni kampanyada 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak sizlere destek kredileri verileceği açıklandı. Emekli maaş hesabınız üzerinden Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için 3 ay ertelemeli yeni bir kredi paketi açıklandı. Acil ihtiyacımızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek kullanabileceğiniz bu Kredi kampanyalarından faydalanacak olan tüm vatandaşları belirtilen şartlar dahilinde ihtiyaç kredisi sadece kamu bankaları üzerinden 50.000 TL olarak ödenmektedir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek Kredi alacak olan kişilere meclis onayından da geçen ve nakit kredi kullanacak olan kişilere verilecek olan bu nakit kampanyasında ihtiyaç kredisi almaları durumunda hızlı bir şekilde sonuç alacağı açıklandı. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşları emekli maaşı hesapları üzerinden hemen ödeme yapmaktadır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden Kredi başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşların başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde işlem yapacağı açıklandı. Emekli maaşınızı almış olduğunuz banka şubesine giderek veya banka üzerindeki hesabınız aracılığı ile birlikte almış olduğunuz internet şifresi ile birlikte bankaların mobil uygulamalarına giriş yaparak buradan 50.000 TL'ye kadar kredi başvurunuzu masrafsız ve gelir belgesiz olarak yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank üzerinden yapılacak olan bu kampanyalarda nakit kredi kullanacak olan kişilerin belirtilen şartlara uygun olmaları ile birlikte aynı gün içerisinde yapacakları Kredi ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılacağı açıklandı.