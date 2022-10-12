Akbank ve Garanti bankası hesabı olanlar için kritik uyarı! Banka hesaplarınız için 4 gün süre içinde başvuru yapın!

Akbank ve Garanti Bankası üzerinde hesabı olan vatandaşlar, banka hesap numaraları üzerinden 4 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanabilmektedirler. Akbank ve Garanti Bankası üzerinde hesabı olan tüm vatandaşlar, banka hesap numaraları üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında 4 gün içerisinde nakit kredi başvurularında bulunabilmektedir. Akbank ve ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, Garanti Bankası üzerinde hesapları olması durumunda 4 gün içerisinde yapacakları kredi başvuruları ile birlikte 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenecekleri kampanyaları da hızlı bir şekilde katılabilmektedir. Acil nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyaları ile birlikte şartları uygun olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılmaktadır.

AKBANK

Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz, kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden hemen işlemlerini Akbank Direkt uygulaması üzerinden 7 24 yapabilmektedir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvuruları sonrasında nakit onay alacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde kredi işlemleri yapılmaktadır. Akbank, resmi internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak, işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilir ve banka şubelerine gitmeden, dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlemlerini yapacak olan vatandaşlara düşük faiz oranları ile birlikte 4 gün içerisinde gelir belgesiz kredi verileceği açıklandı. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde tüketici kredisi alabilmeleri için bireysel müşteri olmaları da banka tarafından istenmektedir. Garanti Bankası kredi kullanacak olan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu, Nakit kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere en düşük faiz oranlarından yararlandırmak kaydıyla, 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ödeme vermektedir.