TBMM Duyurdu: Temmuz'da Emekliye ve Asgari Ücretliye Zam Yapılacak

Emekli maaşı artacak mı? Temmuz ayında asgari emekli maaşı ne kadar olacak? Emeklilik zamlarına ilişkin son durum gündemdeydi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklamasından kısa bir süre sonra, 2022 yılının ilk 5 aylık enflasyon verilerine göre enflasyon oranı 5,64 olarak gerçekleşti.5 aylık enflasyon verisi 28.14 olarak hesaplandı. SSK ve BAĞKUR'dan memur ve emekliler: "Temmuz ayında civarında emekli maaşı artacak mı?" Sorusunu sormaya başladı.

Emeklilerin Temmuz Zammı Ne Kadar Olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla Temmuz'da BAĞKUR ve SSK emekli maaşlarında %5,64 artış olurken, memur ve emekli maaşlarında ise %5 artış bekleniyor.



* BAĞKUR Tarım emeklilerinin Ocak ayı maaşı 2.262 TL iken, BAĞKUR 2 emeklilerinin Mayıs ayında 3.068 TL,

*Esnaf olup Bağ-Kur'dan emeklilerin ocak aylıkları 2.399 TL iken mayıs aylıkları ise 3254 TL,

*SSk'dan emekli(2000 senesi öncesi) vatandaşların ocak ayındaki emekli aylıkları 3.293 TL mayıs ayı aylıkları ise 4467 TL,

* SSK'dan emekli (2000 senesi sonrası) vatandaşların ocak aylıkları 2041 TL mayıs aylıkları ise 2769 TL olmuştur.

Temmuz Ayında En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

En düşük emekli aylıkları 2500 TL olarak belirlenmiş olmasına rağmen, SSK'lılar, BAĞKUR ve BAĞKUR tarım emeklilerinin 2000 yılından sonra aylıklarındaki artış, temel aylıkları üzerinden hesaplanmaktadır. Sonuç olarak, 2000 yılından sonra en düşük emekli maaşı SSK'lılarda 2.769 TL, tacirlerde 3.254 TL ve tarım sahiplerinde 3.068 TL oldu.