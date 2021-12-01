Meclisten Bomba Gibi Haber Düştü, Özellikle Nakit İhtiyacı Olan Kişilere Destek ödemesini Banka Yapacak

Acil nakit ihtiyacı olan kişilere devlet destekli olarak birçok yardım yapılmaktadır. Özellikle bankalar üzerinden verilen nakit kampanyalarını devlet bankaları hızlı bir şekilde onay vererek sunmaktadır. Meclisin geçen hafta da gündeminde olan kamu bankaları tarafından verilecek 50 bin TL destek kampanyası onaylandı. Devlet destekli olarak verilecek bu kredilerde Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi kullandıracak.

50 bin TL destek kampanyasına katılmak isteyen kişiler kredi almak istiyorsa 36 ay vadeye kadar işlem yapabilecek. Ziraat Bankası önderliğinde başlatılan bu kampanyaya katılmak isteyen kişiler 50.000 TL devlet destekli ve düşük faiz oranları ile kredi kullanabilecek. Meclis onayından da geçen bu Kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler bireysel müşteri olması gerekiyor. Emekli olan çalışan ve devlet memuru olan vatandaşlar 50 bin TL destek kampanyasına katılarak işlem yapabilir ve kredi kullanabilir.

Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapmak isteyen kişiler bankanın resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvuru formunu doldurması gerekiyor. Doldurmuş olduğunuz kredi başvuru formu sonrasında sizlere Ziraat Bankası 36 ay vade ve detaylı olarak inceleme yaptıktan sonra 3 ay ertelemeli olan Kredi kampanyanızı hesabınıza yatıracak. Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında Ziraat Bankası kredi notumuz a göre sizlere bir limit belirleyecek ve limite göre kredi kullanacaksınız.

Ziraat Bankası haricinde Vakıfbank ve Halkbank bu kampanya yapan bankalardan biridir. Özellikle bankadan maaş alan müşteriler için yapılan Bu kampanyada emekli maaşınızı kamu bankalarından alıyorsanız emekli maaşı almış olduğunuz banka şubesine giderek kimliğiniz ile birlikte dilediğiniz limitlerde Kredi kullanabilirsiniz.