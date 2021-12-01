ATM Üzerinden Ödenecek, Şubelere Gitmeden Başvuru Yaparak 5000 TL Ödeme Verilecek, Sistem Çöktü

Acil nakit ihtiyacı olanlar için yeni bir banka Haberi geldi. Banka üzerinden başvuru yaparak işlem yapacak olan kişiler kredi kullanmak istiyorlarsa belirtilen şartlara uygun olması durumunda hemen kredi kullanabilir ve sonucunu hemen alabilir. Kampanya yapan bankalardan bir tanesi olan qnb Finansbank acil nakit ihtiyacı olan kişilere 5000 TL'ye kadar kendi ATM'si üzerinden hemen onay veriyor. 5000 TL ATM üzerinden kullanabilmeniz için bankaya başvuru yapmanız gerekmektedir.

Qnb Finansbank yapacağı kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirttiği şartlar dahilinde hemen onay vermektedir. Qnb Finansbank ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız Kredi olacak olan kişiler belirtilen şartlara uygun olması durumunda bu bankadan hem düşük faizli hem masrafsız hem de gelir belgesiz olarak acil nakit ihtiyaçları için ihtiyaç kredisi kullanabilecek.

Qnb Finansbank tarafından Kendi resmi internet sitesi sosyal medya hesapları ve televizyon reklamlarından da yapılan duyuru sonrasında Kredi kullanacak olan kişiler kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda onay olabilir.

Başvuru yapmak isteyen kişiler için banka sms kredi servisi internet kredi servisi ve internet bankacılığı kredi işlemleri ile kredi kullandıracak. Banka şubelerine gitmeden sms ile başvuru yaparak ne kadar onay alacağınızı öğrenmek istiyorsanız kimlik numaranızı Finansbank SMS kredi servisi numarası olan 50 30'a göndererek hemen Kredi başvurusunda bulunabilir başvuru bulunduktan sonra beş dakika içerisinde sonucu Cep telefonuna gelen mesaj ile öğrenebilirsiniz.

5030 numarasını atmış olduğunuz mesaj sonrasında kredi onayı alırsanız Bu bankada hesabınız mı olması durumunda da internet bankacılığına girerek veya müşteri hizmetleri numarasını arayarak parayı hesabınıza aktarabilirsiniz. 7gün 24saat yapabileceğiniz Bu işlem ile birlikte banka hemen sizlere nakit imkanı sağlayacak ve almış olduğunuz ihtiyaç kredisi 36 ay vadeye kadar ödenecektir. Dilerseniz ilk kredi taksit ödemeniz de 3 ay erteleme yapma imkanı da bulunmaktadır.

Bankanın mesaj sistemi ile uğraşmak istemeyen kişiler Bu bankada hesabı olması durumunda internet bankacılığına giriş yaparak finansbank'ın mobil uygulama üzerinden vermiş olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilir. Bu şekilde banka şubelerine gitmeden İstediğiniz zaman ATM üzerinden nakit alabilirsiniz.