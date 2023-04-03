Mecliste az önce onaylandı! Hiç çalışmasanız bile emekli olabilirsiniz! En düşük maaş 7500 TL...

En düşük maaş 7500 TL... Mecliste az önce onaylandı! Hiç çalışmasanız bile emekli olabilirsiniz! Hiç çalışmayanlara emeklilik için harika bir haberimiz var! Daha önce hiçbir yerde çalışmamış olsanız dahi emekli olabileceksiniz. Meclis, ev hanımı olup daha önce bir yerde çalışmamış olanlara emekli olabilme imkanı tanıdı. Ev hanımları, artık emekli olabileceksiniz! İşte haberin detayları.

Meclis Ev Hanımlarına Emeklilik Yolunu Açtı

Daha önce çalışma hayatı olmamış özellikle de ev hanımları meclisin onayıyla artık emekli olabilecekler. Bağ-kur veya Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan emekli olarak minimum 5500 TL alabilme şansını elde ettiler. Ülkemizde emeklilik hayalini gerçekleştirmekten en uzak olanlar ev hanımlarıydı. Meclis, ev hanımlarının da emeklilik hayallerini gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Meclisin onaylamasıyla birlikte daha önce çalışma fırsatı olmayan veya tercihen sigortalı çalışmamış olanlara emeklilik imkanı doğdu. Emeklilik imkanından yararlanmak isteyenler Bağ-Kur veya Sosyal Sigortalar Kurumuna giderek başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Başvuru işlemlerini tamamlayanlar emeklilikten faydalanabilecek.

Miyonların Yüzünü Güldürecek Emeklilik Meclisten Geçti

Öncesinde sigortalı çalışmamış veya hiç çalışma hayatı olmamış olanların emeklilik imkanından yararlanıp yararlanamayacağı merak ediliyor. Özellikle 20 ila 25 yıl evli kalan ev hanımlarının durumu ayrıca merak konusu. Ülkemizin kanunlarına göre emekli olabilmenin ön şartı, prim günü sayısını doldurmaktır.

Erkekler 25 yıl, kadınlar 20 yıl çalıştığında emekliliği hak ediyorlar. Emeklilik şartı 9 Eylül 1999 yılındaki 5500 sayılı kanunla değiştirildi. 18 yaşını dolduran her T.C vatandaşı sigorta primini ödemek şartıyla emekliliğin ilk şartını gerçekleştirmiş olacak. Yapılan değişiklikle birlikte daha önce sigortalı çalışmamış veya sigortalı çalışsa da ay içinde 30 günden az primi olanlara da emeklilik kapısı açıldı. Bu fırsatı değerlendirecek olan kadınlar emekli olma hakkı elde edebilecek.

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