Meclis onayladı! Emeklinin beklediği haber sonunda duyurusu yapıldı, Emekliye ek ödeme...

Meclis onayından geçen ve sadece Ziraat Bankası üzerinden verilecek olan ek ödemeleri kullanabilecek olan emeklilerin maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden almaları durumunda başvurularını gerçekleştirebileceği haberi verildi. Emekli maaşınızı eğer Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız ve ekonomik sıkıntılar yaşıyorsanız nakit ihtiyacınızın olması durumunda daha önce Kredi kullansanız bile sizlere 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacaktır.

Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda nakit kredi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde ihtiyaç kredileri hemen aynı gün içinde ödenmektedir.

Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda Kredi kullanacak olan vatandaşları emekli maaşı hesapları üzerinden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de onay verilerek emekli maaşı hesaplarına göre en fazla 50.000 TL'ye kadar düşük faizli krediler kullandırılmaktadır.

Emekli maaşı şubeniz üzerinden alacağınız internet şifresi ile birlikte başvurularınızı internet bankacılığı uygulaması olan Ziraat mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilir veya bankanın internet sitesine girerek buradan bireysel internet şubesine giriş yapabilir ve kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ziraat Bankası emekli maaşını kendi bankasından alan emekli müşterilerine 50.000 TL'ye kadar vermiş olduğu bu kredilerde 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlarken 3 ay ertelemeli olarak da sizlere Kredi imkanı sunmaktadır. Ziraat Bankası emekli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar nakit ihtiyacı olması durumunda şartları uygun olarak hemen aynı gün içinde Kredi ödemelerini gerçekleştirebiliyor. En yakın banka şubesine giderek de şartları uygun olarak hızlı bir şekilde kredi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirdikten hemen sonra sizlere verilecek olan bu Kredi ödemelerinde en fazla 36 ay vade yapacaksınız.