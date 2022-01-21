Emekliye Müjde! Bankaya Gitmeden Başvuru Yapan Emekli Hesaplarına 5000 TL ile 25000 TL Arasında Ödeme Kefilsiz Alacak. Emekli olan kişiler için banka şubelerine gitmeden emekli hesaplarımızı artık 5000 TL ile 25000 TL arasında ödeme yatacak. Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankaları ve bazı özel bankalara bu kampanyayı duyurdu.

Ziraat Bankası Kampanyası

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası en çok emekli maaşı, müşterisi olan bankaların başında gelmektedir. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası şubelerinden alıyorsanız, bankanın internet şifresini oluşturarak mobil uygulama aracılığıyla istediğiniz zaman acil destek kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Ziraat Bankası, 5000 TL ile 25000 TL arasında yapacağı ödemelerde 36 ay vadeli ve düşük faiz oranlarıyla, vatandaşlara kredi imkanı sunmaktadır. Mobil uygulama üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlar, banka şubelerine giderek veya müşteri hizmetleri numarasını arayarak da ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir.

Vakıfbank'tan 25.000 TL Ödeme

Emekli olan vatandaşlar için Vakıfbank üzerinden de 25000 TL'ye kadar ödeme haberi geldi. Vakıfbank, 25000 TL'ye kadar yapacağı ödemelerde vatandaşlara, maaşını alması durumunda mobil uygulama üzerinden kredi imkanı sunuyor. İlk kredi taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapabileceğiniz bu kampanya katılacak olan kişiler, ayrıca kredi ödemelerini aydan aya değil. 3 aydan 3 aya da yapabiliyor. Size en yakın banka şubesine giderek başvurunuzu yapabileceğiniz gibi, ayrıca bankanın internet sitesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurarak da işlem yapabilirsiniz.

Garanti Bankası Emekli Kampanyası

Emekli maaşını Garanti Bankası şubeleri üzerinden alan vatandaşlar, Garanti Bankası şubesine gitmeden internet bankacılığını kullanarak banka üzerinden nakit kredi başvurusunda bulunabilir. Garanti Bankası Emekli Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, banka internet bankacılığı şifresi ile birlikte mobil uygulamaya giriş yapabilir ve buradan ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Garanti Bankası Emekli Kredisi Kampanyası adı altında verilen bu kampanyalara katılacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu alacak, onaylanan tutarı da hemen emekli maaş hesabına yatıracak. Gelir belgesiz 25000 TL'ye kadar kredi onay alan kişiler, Garanti Bankası üzerinden en fazla 36 ay vadeye kadar işlem yapabilmektedir.