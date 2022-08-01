MEB Uzman ve Başöğretmenlik Sınavları Kalktı Mı? Sosyal Medya Yıkılıyor

Sosyal medyanın gündeminde yer alan konuya göre uzman öğretmen ve başöğretmen sınavlarının kaldırılması pek çok kişi tarafından istenmekte idi. Söz konusu sınavlar geçtiğimiz aylarda öğretmenler için uygulamaya getirilmiş ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu olmuştu. Pek çok öğretmen uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavlarının kaldırılması için çalışmalar yaparken Milli Eğitim Bakanlığı'nın konu hakkında vereceği karar ise merak edildi. Peki uzman ve başöğretmenlik sınavları kaldırılacak mı, kalıyor mu?

Geçtiğimiz aylarda konu hakkında önemli Bir açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin uzman ve başöğretmenlik sınavlarına gireceğini açıklamıştı. Pek çok öğretmen bu durumu olumlu karşılamamış ve sınav hakkında bazı eleştiriler gerçekleşmişti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınavın kaldırılması talebi hakkında ne yapacağı merak içerisinde beklenirken sınavın kaldırılıp kaldırılmadığı da araştırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Uzman ve Başöğretmenlik Sınavlarını Kaldırdı Mı?

Yeni düzenleme Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmıştı ve öğretmenlik kariyer basamakları tekrardan şekillendirilmişti. Uzman ve başöğretmenlik sistemi hakkında yapılan uygulamalar uzun bir süredir konuşuluyordu ve geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamaya göre başlatılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni yönetmelik kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı kadrosunda 10. yılını dolduran öğretmenlerin uzmanı öğretmen ve uzman öğretmenlikte 10. yılını tamamlayan öğretmenlerin de başöğretmen olarak görev alacağı yönünde bilgiler paylaşılmıştı. Fakat bu düzenleme kapsamında Milli Eğitim tarafından düzenlenen sınavı kazanarak şartların yerine getirilmesinin de gerekli olduğu söylenilmişti.

Uzaktan eğitim almakta olan binlerce öğretmen eğitimlerini tamamlamaları ardından sınava katılmaya da hak kazanacak ve daha sonra uzman öğretmen ya da başöğretmen sıfatını alacak. Diğer taraftan birçok öğretmen bu sisteme karşı çıkarken yeni sistem hakkında eleştiriler yapıldı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınavı kaldırıp kaldırılmayacağı merak konusu oldu. Sosyal medya üzerinden tepkilerini duyurmaya çalışan öğretmenler sınavın kaldırılması gerektiğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın gelen tepkiler sonrasında uzman öğretmenlik sınavını kaldırıp kaldırmayacağı merak edilirken henüz resmi bir açıklama ise gelmedi fakat konu hakkında çok sayıda yorum gerçekleşiyor. Sosyal medya hesaplarında yapılan yorumlara göre öğretmenler, uzman öğretmen ve başöğretmen sıfatını almak için bir sınavın gerekli olmadığını yazdı ve diplomalarının uzmanlık niteliği taşıdığını ifade etti. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek olan resmi açıklamayı beklerken sosyal medyada konu hala tartışılıyor.

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak tarihi nedir?

Açıklanan yeni sistem ile beraber 2022 senesinde uygulamaya alınan konu ile ilgili olarak 2022 senesinde yapılacak olan uzman öğretmenlik sınavının hangi tarihlerde ve hangi gün yapılacağı ise araştırılan başlıklar arasında yer aldı. 19 Kasım 2022 tarihinde uzman öğretmenlik sınavının yapılacağı yönünde bilgiler paylaşıldı.

Öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir süre önce açıkladığı sınav hakkında eleştiride bulunurken uzman öğretmen ve başöğretmenlik için sınav düzenleme kararını da protesto etti. Sosyal medyada çok sayıda mesaj paylaşılırken sınavın yapılmasının doğru olmadığı da yazıldı.

Sınav hakkında bir yorumda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi ve Kılıçdaroğlu öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu yazarken öğretmenlerin de çok değerli olduğunu ifade etti. Öğretmenleri bir kariyer sınavına tabi tutmak istemenin onur kırıcı bir davranış olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, iktidarı öğretmen ve öğretmen üzerinden eleştirmek istemediğini de aktardı.