Sıcak Haber: Emekliye 15 gün içinde 15 bin TL ödeme yapılacak ve emekli rahat nefes alacak

Emekli maaşı alan vatandaşlar, 15 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak istiyorlarsa hızlı bir şekilde kamu bankalarının başlatmış olduğu bu kampanyalara katılarak, hemen işlem yapabilir ve hesaplarına 15000 TL ödeme atabilir.

Emekli maaş alan vatandaşlar, nakit ihtiyaçları üzerinden yapacakları bu kredilerde özellikle ihtiyacı olması durumunda ve banka şartlarına uygun olarak emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alıyor olması durumunda onay verilmektedir. şimdi dilerseniz hangi bankaların bu kampanya ile ilgili detaylı bilgilere, yayınladığı, bunlara bakalım.

ZİRAAT BANKASI: Ziraat Bankası üzerinden başvuru yaparak nakit ihtiyacından faydalanmak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden internet bankacılığı üzerinden de Ziraat Bankasının kendi mobil uygulaması olan Ziraat Mobil uygulaması üzerinden emekli için 15000 TL kredi başvurusunda bulunabilir, gelir belgesiz, masrafsız ve kefilsiz olarak hesabınıza bu ödeme yatabilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlara ayrıca banka şubelerine giderek de işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilmektedir.

HALKBANK: Halkbank üzerinden de emekli maaş almanız durumunda sizlere 15000 TL'ye kadar ödeme verilmektedir. 15 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere düşük faiz oranlarıyla kredi verecek olan Halkbank, yaptığı bu kampanyada nakit ihtiyacı olan emekleri düşünerek hemen onay vereceğini açıkladı. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi kullanmak istiyorsanız, 36 ay vadeli olarak verilen bu kredi kampanyalarını sizlerde katılabilir ve ihtiyacınız olan parayı hemen alabilirsiniz. Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilere 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli krediler verilmektedir. Halkbank Üzerinden İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, kredi kullanmak isteyen kişilere ayrıca yüksek limitli borç kapatma kredileri de ödenmektedir.