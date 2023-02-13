MEB Son Dakika Açıkladı! Açıköğretim Kayıt Süreleri Uzatıldı!

MEB Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkez üssü olarak meydana gelen deprem sebebiyle Açıköğretim işlemlerinin uzatıldığı ifade edildi. Açıköğretim okullarına ilk kez kayıt yaptıracaklar ile ara sınıf olup kayıt yenileme yapmak isteyenler 3 Nisan tarihine kadar işlemlerine devam edebileceği bildirildi.

İlk Kayıt ile Kayıt Yenileme İşlemleri Uzatıldı!

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen deprem 10 farklı ilde derinden hissedildi. Örgün öğretim kaydı bulunan öğrenciler ile birlikte açıköğretim liselerine kayıt olacaklar başta olmak üzere; Açık Öğretim liseleri, Ortaokulları, İmam Hatip Liseleri ve Mesleki Açık Öğretim Liseleri için geçerli oldu.

MEB tarafından yapılan yazılı açıklama ile 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi 2.dönem ilk kayıt ile kayıt yenileme işlemlerinin tamamı 3 Nisan Pazartesi gününe ertelendi. Mesai bitimine kadar başvuru ve kayıt yenileme yapılabilecek.