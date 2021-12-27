Avustralya: Omicron Ölümü, Yanlış Negatif COVID Sonuçları

Avustralya, günlük enfeksiyonlarda başka bir artış sırasında COVID-19'un yeni Omicron varyantından ilk doğrulanmış ölümünü bildirdi. Ancak yetkililer, hastaneye kabul oranlarının düşük kaldığını söyleyerek yeni kısıtlamalar getirmekten kaçındı.

Pazartesi günü 80'lerinde, altta yatan sağlık sorunları olan bir adamın ölümü, yeni salgın nedeniyle yaklaşık iki yıldır dur-kalk tecritlerinin ardından aşamalı bir yeniden açmanın bazı kısımlarını tersine çevirmek zorunda kalan Avustralya için korkunç bir dönüm noktası oldu.

Sağlık uzmanlarının önceki türlere göre daha bulaşıcı, ancak daha az öldürücü göründüğünü söylediği Omicron, çoğu iç sınırlardaki kısıtlamaları kaldırırken ve Avustralyalıların yurt dışından karantina olmadan geri dönmelerine izin vererek ülkede yayılmaya başladı ve vaka sayılarını salgından bu yana en yüksek seviyelere çıkardı. pandeminin başlangıcı.

Yetkililer, adamın virüsü bir yaşlı bakım tesisinde kaptığını ve bir Sidney hastanesinde öldüğünü söylemek dışında, Omicron ölümü hakkında ek ayrıntı vermedi.

Adam, tümü ülkenin 25 milyonluk nüfusunun yarısından fazlasına ev sahipliği yapan New South Wales ve Victoria'nın en kalabalık eyaletlerinde, önceki gün Avustralya'da bildirilen altı COVID-19 ölümü arasındaydı.

Yanlış test sonuçları

Pazar günü, Sidney'deki bir test kliniği, 400 kişiye, Noel Günü'nde, aslında virüs için pozitif test ettiklerinde koronavirüs test sonuçlarının negatif olduğunu yanlış bir şekilde söylediğini doğruladı.

Sidney'deki St Vincent's Hastanesi merkezli SydPath kliniği, Noel Günü'nde insanlara virüse sahip olmadıklarını söyleyen yanlış metin mesajları gönderdi.

Pazartesi günü, 995 kişiye daha yanlış sonuç mesajları gönderdiğini fark etti. Hatanın nedenini araştırmak için bir acil müdahale ekibi kurulmuştu. Avustralyalı yetkililer şimdiye kadar artan vaka sayıları karşısında tecrit uygulamasına geri dönmeye direndiler, ancak bazı kısıtlamaları eski haline getirdiler.

Pazartesi günü, Yeni Güney Galler halka açık yerlere QR kodlarıyla giriş yapmayı tekrar zorunlu kılarken, birçok eyalet kapalı halka açık yerlerde zorunlu maske takmayı geri getirdi.