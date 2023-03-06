Maliyetine satılıyor! 90.000 TL’ye prefabrik ev alabilirsiniz! Deprem sonrası talep Nirvana'ya ulaştı

Prefabrik ev için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 99.000 TL ödeyerek hayallerine kavuşuyor. Devlet desteğinden yararlanmak için istenen şartları mutlaka karşılamanız gerekir. Destekten yararlanmak için prefabrik evin yaptırılacağı arazinin size ait olması gerekir. Böylece ev için gereken yardımı alabilirsiniz.

Prefabrik evler için birçok kişi araştırma yapıyor. Prefabrik ev yapmak için uygulama gerçekleştirecek alanda beton zeminin düz olması gerekir. Engebeli yerler prefabrik evler için uygun değildir. Prefabrik evler için genel olarak kısıtlama bulunmamaktadır. Arazinin ev yapımına uygun imarı yoksa oraya prefabrik ev kurulamayacaktır.

Prefabrik Ev Fiyatları

Prefabrik ev fiyatları yapının durumuna göre değişebiliyor. Günümüzde birçok prefabrik yapı çeşitleri yer alıyor. İhtiyaçlarınıza göre tasarlanan prefabrik evler sizlere de özel yaşam alanları sunuyor. İdeal prefabrik ev kararını verdikten sonra devletten destek alabilirsiniz.

99.000 TL’ye Prefabrik Ev

Prefabrik ev fiyatları insanlar tarafından merakla takip ediliyor. Günümüzde birçok firma uygun fiyatlara prefabrik ev sahibi olmanızı sağlıyor. Ayrıca devlette bu konuda sizlere destek veriyor. Metrekare türüne göre prefabrik evlerinizi yaptırabilirsiniz. 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla herkes 2023 prefabrik evlerine kavuşabiliyor. Prefabrik evler kısa sürede kurulması ve uygun maliyetleri nedeniyle birçok kişinin beğenisini kazanıyor. Sizde prefabrik ev kararını verdikten sonra yardım alabilirsiniz.

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