Malezyalı Sanatçılar NFT'lerle Yaratıcı Olma Özgürlüğü Kazanıyor

Gerçek boyutlu duvar resimleri, ilginç enstalasyonlar ve tuvaldeki her renk: Mart 2020'de COVID-19 pandemisi nedeniyle sanat ve gösteri mekanları kapanmadan önce Malezya'nın Kuala Lumpur ve George Town kentlerindeki sanat festivalleri ve galerileri bir can simidi ve ilham kaynağı oldu.

Ancak son 20 ayın kesintiye uğramasıyla birçoğu tam zamanlı, “fiziksel” sanatçılar olarak hayatta kalma mücadelesi verdi ve konfor alanlarından çıkmak zorunda kaldı.

Bazıları, yeni ortaya çıkan, değiştirilemez tokenler (NFT) ve kripto para birimi dünyasına giriş yaptı.

NFT'ler, sanal bir öğenin sahipliğini temsil etmek için tasarlanmış benzersiz dijital varlıklardır: Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin aksine, NFT'ler diğer NFT'ler gibi değiştirilemez, bu da onları kıtlaştırır ve değerlerini artırır.

Bu konsept, sanat eserlerinin toplanması için mükemmel bir şekilde geçerlidir ve benzeri görülmemiş bir dijital tüketicilik eğilimini yönlendirmeye başlamıştır: Mart ayında, Beeple olarak bilinen Amerikalı dijital sanatçı Mike Winklemann, Everydays: The First 5000 Days adlı çalışmasının NFT'sini 69 milyon dolarlık şaşırtıcı bir fiyata sattı. önde gelen İngiliz müzayede evi Christie's.

Malezya'da, NFT sanatı fikri tasarım, multimedya, mühendislik ve mimarlık mezunları için eğlenceli bir eğlence olarak kuluçkaya yattı. Nisan 2021'de Malaya Üniversitesi kampüsündeki fiziksel mekanları Dijital Sanat Galerisinde Seni Kripto (Malayca "Kriptoart") sergisini başlatan Kuala Lumpur merkezli multidisipliner dijital yaratıcılar topluluğu Filamen tarafından popülerleştirildi.

Malezya sanat ortamı, Temmuz ayında ilk Kripto Sanat Haftası'nı başlatarak ve ilk yerel NFT pazarı olan Pentas.io'yu yaratarak NFT'lerin potansiyelini hızla yakaladı. Halihazırda bazı yerel sanatçılara milyonlarca Malezya ringgitine eşdeğer kripto para birimi kazandırdı.

Yeni sanat konsepti

Malezya NFT'den Munira Hamzah (Ay) stan Mumu, Al Jazeera'ya “Malezya'da NFT geçen yıl önemli bir büyüme kaydetti” dedi. Bu yeni kar amacı gütmeyen kuruluş ve dijital galeri, NFT sahnesindeki Malezyalı sanatçıları desteklemekte, para basmakta ve Malezya sanatını küresel sahnede güçlendirmek ve yükseltmek için eğitim materyalleri ve akran desteği sağlamaktadır.

"Yılın başlarında, bir yandan NFT'leri aktif olarak basan ve satan Malezyalı sanatçıların sayısını muhtemelen sayabilirsiniz. Bu sayı birkaç ay içinde istikrarlı bir şekilde yüzlere yükseldi ve şimdi muhtemelen binlerce kişiyiz” dedi.

Malezyalı sanatçıların NFT sanat eserleri, Güneydoğu Asya ulusunun çok ırklı kültüründen ilham alan 3D animasyonlar, İnternet memeleri ve illüstrasyonları kapsar.

Moon, NFT sahnesinin büyümesinin, Malezya'daki sanatçıların geleneksel olarak - sipariş edilen sanat eserlerinden - geçimini sağlama biçimini değiştirdiğini ve “müşterinin isteklerine değil, sanatçıların isteklerine dayanan bir gelir kaynağının yanı sıra yeni keşfedilen bir güven sunduğunu” söylüyor. kişisel olarak yaratıcı bir şekilde başarmak”.