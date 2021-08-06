Milli Eğitim Bakanı Değişti! Prof. Dr. Mahmut Özer Atandı

Profesör Doktor Ziya Selçuk'un önceki günlerde görevden affını istediği ve talebinin kabul edildiği bilgisine ulaşılmıştı. Selçuk’un yerine Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer’in göreve geldiği bilgisine ulaşıldı. Milli Eğitim Bakanı olarak atanan Profesör Doktor Mahmut Özer Türkiye gündeminde yer aldı ve Özer'in hayatı merak konusu oldu.

Sizler için Profesör Doktor Ziya Selçuk’un yerine atanan Profesör Doktor Mahmut Özer ile ilgili detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri yazdık.

İşte Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre Milli Eğitim Bakanı olan Profesör Doktor Mahmut Özer ile ilgili ulaşılan bilgiler...

Profesör Doktor Ziya Selçuk’un yerine Milli Eğitim Bakanı olarak Profesör Doktor Mahmut Özer'in atanması Resmi Gazete’de yayınlandı ve atanma Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre gerçekleşti.

Değişiklik Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı ve konu Türkiye gündeminde geniş bir yer kapladı. Profesör Doktor Ziya Selçuk’un görevden affını istediği ve af talebinin kabul edildiği bilgisine ulaşılmıştı. Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre Selçuk'un yerine Özer geçti ve yapılan atamanın anayasanın 104 ve 106. maddeleri gereğince yapıldığı ifade edildi.

Görevden affını isteyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk lise Twitter hesabını önemli açıklamalar gerçekleştirdiği ve görevinden ayrılması konusunda önemli ifadeler kullandı. Görevinin bugün itibari ile nihayetlendiğini ifade eden Profesör Doktor Ziya Selçuk, kendisine Türkiye'nin çocukları için çalışma imkanı sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını da sundu.

Sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerine çeken Profesör Doktor Ziya Selçuk, eğitim ailesine, millete ve beraber görev yaptığı Bakan arkadaşlarına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Bunun yanı sıra görevde bulunduğu süre boyunca beraber çok kıymete çalışmalara imza atmış olduğu değerli çalışma arkadaşı Bakan Sayın Mahmut Özer’e de başarılar diledi.