İngiltere Vatandaşları Kabil Havaalanına Seyahat Etmemeleri Konusunda Uyardı

Havaalanı bölgesindeki herkese "güvenli bir yere taşınmaları ve daha fazla tavsiye beklemeleri" söylendi. Çarşamba gecesi yayınlanan gözden geçirilmiş Dışişleri Bakanlığı tavsiyesinde geliyor.

ABD Başkanı Joe Biden, havalimanını hedef almaya çalışan IŞİD'le bağlantılı bir grubun oluşturduğu tehdide karşı zaten uyarmıştı. Güncellemede, FCDO "devam eden ve yüksek bir terör saldırısı tehdidi var" dedi. Karayoluyla seyahat etmenin "son derece tehlikeli" olduğu konusunda İngilizler uyarıldı ve insanların havaalanına giderken "kötü muameleye" maruz kaldıkları iddia edildi.

Birleşik Krallık, İngiliz vatandaşlarının yanı sıra Birleşik Krallık için çalışan Afganları ve diğer savunmasız bireyleri Kabil havaalanından tahliye etmek için acele etmeye devam ederken geliyor.

Hükümet, İngiltere'nin operasyonu 31 Ağustos'tan önce tamamlama hedefinin "önemli bir hızla" ilerlediğini söyledi. Savunma Bakanlığı'na (MoD) göre, 11.000'den fazla kişi İngiltere birliklerinin yardımıyla Kabil'den ayrılabildi. Başkan Biden, Başbakan Boris Johnson ve diğer müttefiklerinin geri kalan Amerikan birliklerinin geri çekilme tarihini 31 Ağustos'tan sonraya erteleme çağrılarını reddetti. Kabil havaalanı şu anda 5.800 ABD ve 1.000 İngiliz askeri tarafından korunuyor.

MoD, tahliye görevinin başladığı 13 Ağustos'tan bu yana Afganistan'dan toplam 11.474 kişinin ayrıldığını söyledi. Buna yaklaşık 7.000 Afgan vatandaşı ve aileleri dahildir.

Toplama ayrıca İngiliz büyükelçiliği personeli, İngiliz vatandaşları, Birleşik Krallık hükümetinin yer değiştirme programı - Afgan Yer Değiştirme ve Yardım Politikası (ARAP) kapsamında uygun olanlar ve müttefik ülkelerden bazı tahliyeler dahildir.

ARAP için uygun olan yaklaşık 2.000 kişi Afganistan'da kalıyor, ancak yeni FCDO tavsiyesinden önce BBC'ye daha önce, planın önümüzdeki günlerde daha fazlasını tahliye etmek olduğu söylendi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Taliban'ın devralmasından bu yana Kabil havaalanından 82 binden fazla kişinin hava yoluyla kaldırıldığını söyledi. Yaklaşık 10.000 ABD tarafından tahliye edilmeyi bekliyor.

Blinken, Taliban'ın yabancıların ve Afganların Ağustos ayının sonundan sonra ayrılmalarına izin vereceğine söz verdiğini ve ABD ve müttefiklerinin "[Taliban'ı] bu taahhüdü yerine getirme sorumluluğu" olduğunu da sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanlığı daha önce Afganistan'a tüm seyahatlere karşı uyarıda bulunmuştu ve terör saldırıları olasılığını dile getirmişti. Ancak yeni tavsiye çok spesifik. Kabil havaalanına seyahat etmeyin. Bölgedeyseniz, güvenli bir yere gidin ve daha fazla tavsiye için bekleyin.

Yetkililer tehdidin doğası hakkında ayrıntılı bilgi vermeyecek, ancak bu değişiklik, Başkan Biden'ın kendisini İslam Devleti olarak adlandıran grupla bağlantılı aşırılık yanlılarının oluşturduğu tehlike konusunda uyarmasından sadece 24 saat sonra geldi. Havaalanı çevresinde büyük kalabalıklarla uğraşan komutanlar, intihar saldırıları olasılığı konusunda giderek daha fazla endişe duyuyorlar. Yeni tavsiyenin İngiliz tahliye operasyonu için ne anlama geldiği açık değil.