Macron, Suudi Arabistan'daki Körfez Turunu MBS Toplantısıyla Tamamladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan'ın fiili hükümdarı ile Cidde'de yaptığı görüşmenin ardından Körfez gezisini tamamladı.

Macron'un Katar emiri ile görüşmesinden sonra Cumartesi günü Veliaht Prens Muhammed bin Salman ile yaptığı görüşme, Riyad'ın hak sicilini göz ardı etmediği konusunda ısrar ettikten sonra, bölgesel istikrarı, özellikle krizden etkilenen Lübnan'ı tartışmak içindi.

Macron, kısa bir Körfez turu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ziyaretlerinin ardından Cidde'ye indi.

Macron, Suudi gazeteci Jamal Khashoggi'nin 2018'de Riyad'ın İstanbul konsolosluğunda öldürülmesi ve parçalara ayrılmasından bu yana krallıkta Prens Muhammed ile görüşen ilk Batılı liderlerden biri oldu.

Suudi ajanlar tarafından öldürülmesi, Prens Muhammed'in uluslararası imajını ciddi şekilde zedeledi ve yaygın bir kınama aldı.

Ancak Macron, Suudi Arabistan ile diyalogun “bölgede istikrar için çalışmak” için gerekli olduğunu söyledi. Ancak Kaşıkçı cinayetine atıfta bulunarak, "Bu hiçbir şeyi desteklediğim anlamına gelmez" dedi.

Macron, “Suudi Arabistan'ın G20 zirvesini düzenlediğini not ediyorum… Kaşıkçı olayına rağmen pek çok güç G20'yi boykot etmedi” dedi.

İnsan hakları veya bu dava konusunda her zaman net olduk” dedi.

Riyad cinayeti "haydut" bir operasyon olarak nitelendirdi, ancak hem ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı hem de Birleşmiş Milletler özel raportörü, Prens Muhammed'i cinayetle doğrudan ilişkilendirdi, krallık şiddetle reddediyor.

Lübnan ile ilişkiler düzeliyor

Prens Muhammed ile yaptığı görüşmeler sırasında Macron'un, Ekim ayında Beyrut ile bazı Körfez ülkeleri - özellikle de ithalatı bloke eden Suudi Arabistan arasında ateşlenen diplomatik bir anlaşmazlığın ekonomik krizi kızıştırdığı Lübnan davasını savunması bekleniyordu.

Suudi Arabistan'ın Yemen savaşına müdahalesine ilişkin sözleri tartışmayı ateşleyen Lübnan Enformasyon Bakanı Georges Kordahi'nin istifasıyla onun çabaları muhtemelen hızlanacak.

Ekim ayında, Kordahi'nin atanmasından bir ay önce verdiği ve İran yanlısı Husilerin Yemen'de "kendilerini dışsal bir saldırganlığa karşı savunduklarını" söylediği bir röportajın videoları internette yayınlanmaya başladı.

Ayrıca uzun süredir devam eden çatışmanın "boş" olduğunu söyledi ve sona ermesi çağrısında bulundu.

Lübnan'ın kırılgan hükümeti, özellikle zengin Arap güçlerinden uluslararası yardım almak için mücadele ediyor.