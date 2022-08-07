Maaşlara Zam Geldi: Ödemeler Ağustos Ayı İtibarı ile 5 bin 700 TL Oldu...

Ağustos ayında bilindiği üzere bu yıl ilk kez hem asgari ücret alan çalışanlara hem de emeklilere zam yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aracılığıyla bu ay itibarıyla asgari ücretli maaş alacaklar artık 5 bin 500 TL ödeme almış olacak.

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ücretli öğretmenler için de müjdeyi vermiş oldu. En çok da ücretli öğretmenlik yapanlar ek ders ücretlerini ne şekilde değiştireceklerini merak ediyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen haftaki kabine toplantısı akabinde yaptığı tüm açıklamalarda ücretli öğretmen ve usta öğreticilere dair bir çok detay paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan artık o bireylerin de ücretlerinde artış olacağını duymuş oldu.

Müjdelerin verilmiş olduğu bu konuşmada çalışan ve usta öğreticilere ek dersle alakalı yaptırımlar uygulanacağı söylendi. Ek ders karşılığı görev yapan tüm hocalara beş ders için 1 saat ek ders ödemesi yapılacağı da gündemden düşmedi.

Bir hafta içerisinde 30 saat boyunca derse giren bir hocanın alacağı ücret 3 bin 400 TL’den %68’lik bir artışla 5 bin 700 TL’ye yükseltildi. 40 saat üzerinden alacakları ücretler 4 bin 500 TL’den 7 bin 400 TL’ye kadar çıkarılmış oldu. Umarız gün geçtikçe bu tür güzel haberler almaya devam ederiz. Şimdilik kendinize iyi bakın, hoşça kalın.