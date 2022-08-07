Kredi Kartı Almak İstiyorsanız Bu Haberi Mutlaka Bir İnceleyin Deriz: 1 Sene Boyunca Ödeme Yapmadan Kredi Kartı Sahibi Olabileceğiniz Kampanya Konusunda İlk Duyumları Aldık.

Türkiye’de yaşam süren bireyler bankacılık hizmetleri konusunda her zaman kredi kartı kullanır. Kredi kartı birçok alışverişte taksitli alışveriş yapma olanağı sunar. Alışverişleri hesapta para olması halinde bankamatik kartı üzerinden yaparsınız. Birçok kişi de bankadan aldığı kredi kartıyla işlem yapar.

600 Türk Lirası’na kadar indirim kazanacak olan bireylere yeni bir kampanyayı da TEB Bankası yapmış oldu. Buradan kredi kartı alanlara 600 TL’lik indirim yapılacaktır. Bankalar yaptıkları bu temel kampanyalarla beraber kendi aralarında da büyük bir yarışa girmiş oldu. TEB Bankası sırf bu yüzden bireylerin kredi kartı için kendi bankalarını tercih etmesini tavsiye etmektedir.

Bankanın internet sitesi aracılığıyla getirdiği açıklamada ilk defa kredi kartı alacak bireylere 600 liralık bir indirim yapılacağını ve kart ücretinin de bir sene boyunca asla alınmayacağını söylediler. TEB Bankası’ndan kredi kartı almak isteyen bireyler gerçekleştirecekleri tüm harcamalar da 600 liralık indirimi almak için market alışverişi benzin alışverişi ve internet alışverişi olarak gerçekleştirecekleri alışverişlerde bu parayı kullanabileceklerdir.

Bu banka üzerinden bireysel kredi kartı için başvurusu yapmış olan bireyler indirimlerden de tam olarak taksit taksit şeklinde yararlanmış olacak. Aylık olarak ise en çok 100 liralık bir indirim alınabilecek ve sene sonunda totalde 600 TL’ye kadar indirim alabilmiş olacaksınız.