Zidane Saç Ekimi için İstanbul'u Ziyaret Etti: Yerel Medya

Yerel basında çıkan haberlere göre, efsanevi Fransız futbol menajeri ve eski futbolcu Zinedine Zidane saç ekimi için iki hafta İstanbul'da kaldı. Türk gazetesi Kelebek'in 4 Temmuz'da yazdığı ”Zidane, ikonik kel imajını değiştirmek için Türkiye'yi seçti". Hürriyet gazetesinin ekine göre, 50 yaşındaki yıldız Beşiktaş semtinde lüks bir otelde kaldı. Daily dergisi Zidane'in otelde gizli kalması konusunda ısrar etti. Daily, ”Tüm otel ve operasyon rezervasyonlarını yöneticisi adı altında düzenledi" dedi ve ekledi: "Sonra gizlice Fransa'ya döndü.” 23 Haziran 1972'de Marsilya'da doğan Zidane, Cannes ve Bordeaux formalarını giydikten sonra 1996-2006 yılları arasında italyan devi Juventus ve İspanyol Real Madrid'de oynadı. Fransız milli takımı için 108 kez kapanan oyuncu, en son ispanyol kulübü Real Madrid'i çalıştırdı ve dünyanın en başarılı antrenörlerinden biri.

Avrupa futbol dergileri Haziran ayında Fransız teknik direktörün Paris Saint-Germain'e imza atacağını iddia etti. 22 Haziran'da Fransız ekibinin başkanı Nasser al Khelaifi, “kendisiyle meslekle ilgili hiç konuşmadığını" söyleyerek raporları reddetti.”

Futbolun tüm zamanların en iyilerinden biri olan Zinedine Zidane, Fransa'yı 1998 Dünya Kupası'nda zafere götürdü, ancak bir rakibe çarptığı için '06 Kupa finalinden atıldı.

Zinedine Zidane Kimdir, Kaç Yaşında?

Zinedine Zidane, 23 Haziran 1972'de Fransa'nın Marsilya kentinde doğdu. Üç kez FIFA Yılın Dünya Oyuncusu olan Zidane, Fransa'yı 1998 Dünya Kupası'nda zafere taşıdı ve Fransa, İtalya ve İspanya'daki kulüplerde oynadı. Kariyeri, 2006 Dünya Kupası finalinden bir rakibe kafa attığı için kovulduğu zaman şok edici bir şekilde sona erdi, ancak sporun tüm zamanların en iyilerinden biri olarak görülmeye devam ediyor. Zidane, 2016 yılında Real Madrid'in menajerliğini devraldı ve kulüple üst üste üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmaya devam etti.