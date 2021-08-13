Lord of the Rings Fanları Hayal Kırıklığına Uğradı

Yüzüklerin Efendisi olaylarından yüzyıllar önce JRR Tolkien'in fantezi dünyasında geçen dizi şu anda yapım aşamasında ve gelecek yıl Amazon Prime Video'da yayınlanacak.

Genellikle şimdiye kadar yapılmış en pahalı TV dizisi olarak tanımlanan ilk sezon, Peter Jackson'ın çok sevdiği Yüzüklerin Efendisi film üçlemesinin çekildiği Yeni Zelanda'da çekiliyor.

Ancak dün, Yeni Zelanda'nın ekonomik kalkınma bakanı Stuart Nash ve sanatçıları temsil eden bir sendika olan Equity NZ'nin direktörü Denise Roche tarafından eleştirilen bir hareketle, prodüksiyonun ikinci sezon için İngiltere'ye taşınacağı açıklandı.

İngiltere Dijital, Kültür, Medya ve Spor Dairesi, The Independent'a yaptığı açıklamada karardan "memnun olduğunu" söyledi. “Yetenek, prodüksiyon ve yaratıcı vergi indirimleri ve Film ve TV yeniden başlatma planı dahil olmak üzere Birleşik Krallık Hükümeti girişimlerinin yarattığı harika ortam ile güçlü yönlerimiz ile, dünyanın en iyi içerik üreticilerini kıyılarımıza çektiğimiz açık” dedi.

Bununla birlikte, Lord of the Rings hayranları bu hamleye şüpheyle yaklaştılar ve birçok kişi bunun CGI bolluğuna yol açacağından ve Jackson'ın üçlemesinin popülerleştirdiği Orta Dünya görünümünü yakalayamayacağından korkuyor.

Bir Twitter kullanıcısı, "Amazon'un LOTR mega gösterisinin Yeni Zelanda'dan İngiltere'ye S2 için transfer olması tarihsel olarak üzücü" diye yazdı. “Ama daha büyük endişe üslupsaldır. Yeni Zelanda'nın görkeminin keyfi olduğunu mu yoksa şimdi sabit disklerde mi saklandığını söylüyorlar? Hobbit'i boğan dijital alemlere geri mi döndük?"

Bir başkası, "Amazon'un 2. Sezon için Yeni Zelanda'dan İngiltere'ye taşınan LOTR prodüksiyonu wack AF" diye yazdı. “Yeni Zelanda Orta Dünyadır!”

Başka bir Twitter kullanıcısı, "Peter Jackson'ın LOTR'yi Birleşik Krallık'ta değil de Yeni Zelanda'da çekmesinin bir nedeni var ve bu sadece oradan olması değil" diye yazdı.

Bir kişi, "İngiltere'den biri olarak bile, bu çok boktan" diye yazdı. “Yeni Zelanda, LOTR'nin kalbi ve ruhudur.”

Yeni Zelanda merkezli bir hayran şunları yazdı: “LoTR ile bu kadar yakın bağları olan bir ülke olarak (JRR Tolkien'in İngiliz olduğunu da anlıyorum), prodüksiyonun burada kalmasını umardım. İçi çok boş ama Jeff Bezos ile bağları olan bir stüdyoyla prodüksiyonu desteklemek şimdiden sorgulandı.”

Bir kişi, "Amazon'un Yüzüklerin Efendisi serisiyle, mevsimler arasında gözle görülür bir manzara düşüşü olacağını bilerek çok daha fazla ilgileniyor" dedi. "Bu klasik televizyon işleri."

Ancak diğerleri, bu hareket hakkında daha olumluydu ve birçok kişi, Yüzüklerin Efendisi kitaplarının orijinalinin Yeni Zelanda düşünülerek yazılmadığına dikkat çekti.

Dizinin kesin çıkış tarihi henüz açıklanmadı.