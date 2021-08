Cameron Diaz, Oyunculuğu Neden Bıraktığını Açıkladı

48 yaşındaki aktör, There's Something About Mary, Charlie'nin Melekleri ve Tatil gibi filmleriyle tanınıyor. Son filmi, Hannigan'ı oynadığı Annie'nin 2014 uyarlamasıydı.

Aktör ve komedyen Kevin Hart ile yeni talk show'u Hart to Heart'ta konuşurken şunları söyledi: “Uzun bir süre boyunca gerçekten yüksek düzeyde bir şey yaptığınızda, bir şeyi sunan kişi siz olduğunuzda, Ekrandaki kişi sizsiniz, olmayan tüm parçalarınızın bir şekilde diğer insanlara devredilmesi gerekiyor.”

Bunun hayatımın farklı bölümlerini, evimi, finanstan her yönü, sadece bir insan olarak beni yönetmeyi, makine Cameron Diaz olarak beni değil” içerdiğini söyledi.

Diaz şunları ekledi: “Kişisel, ruhsal benliğim için, yüksek düzeyde çalışan bir parçamın yeterli olmadığını fark ediyordum. Yapması eğlenceli, seviyorum, oyunculuğu seviyorum, sonsuza kadar gidebilirim, bazen sınırsız enerjim ve ataletim varmış gibi hissediyorum.

"Sadece etrafa baktım ve hayatımın dokunmadığım ve yönetemediğim çok fazla parçası vardı ve gerçekten yönetemedim çünkü her şey çok büyüktü."

Diaz, bu sonuca 40 yaşlarında ulaştığını ve bunun kendisine hayatının her alanını yeniden değerlendirme fırsatı verdiğini söyledi.

Ekledi: "Uzun zamandır beni destekleyen çok sayıda harika arkadaşım ve inanılmaz insanım var ve inanıyorum ki bu, hayatınızda olan ve işleri devam ettirmenize yardımcı olan insanlarla ilgili.

"İnanılmaz insanlarım vardı ama her zaman benim çıkarlarıma hizmet etmeyen başka insanlarım da vardı, ama bunları anlamaya vaktiniz yok, eğer sadece at gözlüğü takıyorsanız, tüneldesiniz demektir. Benim için, sadece hayatımı benim tarafımdan yönetilebilir hale getirmek istedim. Bir günlük rutinim, kelimenin tam anlamıyla kendi başıma yapmayı başarabildiğim şeydir. En iyi duygu bu, kendimi bütün hissediyorum."

Aralık 2019'da kızı Raddix'i birlikte ağırladığı Good Charlotte yıldızı Benji Madden ile evli olan Diaz, “Kocamla tanıştım, bir aile kurduk, daha önce vaktimin olmadığı her şeyi yapmaya başladım. Sadece zaman da değil aynı zamanda benim için doğru kararları verecek zamanım da yoktu.”