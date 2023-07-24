Gündemde önemli bir yer tutan konuya göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS Liselere geçiş sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını açıkladı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden açıklanan sonuçlara göre liseye geçiş sistemi sınavının sonuçları dikkat çekti. Tercihlerine yerleşen öğrenciler ise 1 milyon 14.675 öğrenci olarak açıklandı. Bu sayı yerel yerleştirme için tercih yapan ve sınavla öğrenci alan okullar için açıklandı.

Yerel yerleştirme ve sınavlı okul için tercihte bulunan 1 milyon 14.675 öğrenci 3- 19 Temmuz 2023 tarihleri arasında tercihlerini yapmıştı. Konu hakkında daha sonra elde edilen bilgilere göre bu öğrencilerin %95'ini tercihlerine yerleştiği öğrenildi ve yerleştirme oranı da gündemde yer aldı. Öğrenciler tarafından sınavla öğrenci alan okullar için açılmış olan 204.812 kontenjanın 200.310'nun öğrenciler tarafından tercih edildiği öğrenildi. Bunun yanı sıra liselere yerleştirme sonuçlarını açıklanması ile beraber yerleştirme oranı da %97-180 olarak gerçekleşti ve bu oran günün en çok konuşulan konusu oldu.

Liseler ile ilgili olarak depremzede öğrenciler adına ayrılmış olan kontenjanlar haricinde ilk yerleştirme sürecinde sosyal bilimler liselerindeki 10.747 kontenjanı ve fen liselerindeki 40.380 kontenjanın tamamının dolduğu öğrenildi. Anadolu liselerinin kontenjan doluluk oranı %99,79 olarak açıklanırken bu listelerde bulunan 71.090 kontenjana 70.944 öğrencinin yerleştiği öğrenildi.

Anadolu imam hatip liselerinde kontenjanlardaki doluluk oranının ise %96,09 olduğu öğrenildi ve bu listelerde bulunan 42.076 kontenjana 40.430 öğrencinin yerleştiği bilgisine ulaşıldı. Diğer taraftan Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde doluluk oranı %93,31 olarak gerçekleşirken bu liselerdeki 40.526 kontenjanına 37 bin 816 öğrencinin yerleştiği öğrenildi.

Malatya, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde Türkiye genelinde depremzede öğrenciler için 13.795 kontenjan açıldığı da öğrenildi.