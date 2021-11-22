Lewis Hamilton, Katar F1 Grand Prix'sinin Açılışını Kazandı

Lewis Hamilton, Katar Formula 1 Grand Prix'sinin ilk yarışında pole pozisyonundan kesin bir zafer elde etti.

Max Verstappen bir grid cezasından kurtularak ikinci oldu ancak Pazar günü Hamilton tarafından Formula 1 şampiyonasındaki liderliği sekiz puana indirildi.

Brezilya ve Katar'daki son şampiyon ve yedi kez şampiyon Hamilton için arka arkaya galibiyetler, onu iki yarış kala sekiz puan içinde hareket ettirdi.

Hamilton, Mercedes'inin sıralama turlarında Verstappen'in Red Bull'undan daha üstün olduğu ışıklandırılmış Losail Uluslararası Pisti'nde yedinci sezon galibiyetini ve genel olarak Verstappen'in 102. sırada olduğunu iddia etti.

"Bugün o puanlara ihtiyacımız vardı. Arkamda ne olduğunu öğrenmek için yarışın tekrarını izlemek için sabırsızlanıyorum” dedi.

“Bu puanlar için gerçekten minnettarım, cehennem gibi bir yıl oldu. Arka arkaya kazanır. Kendimi iyi hissediyorum, zinde hissediyorum, hiç hissetmediğim kadar zinde. Sonraki ikisini getirin,” diye ekledi Hamilton.

En hızlı tur için bonus puan alan Verstappen, Pazar günü erken saatlerde beş sıra grid cezası aldı ve komiserlerin her ikisinin de sıralama turlarında sarı bayrakları görmezden geldiğine karar verdiği için Bottas starttan kısa bir süre önce üç kaybetti – Verstappen ikincilikten yedinciliğe, Bottas ise ikincilikten yedinciliğe düştü.

Verstappen, "Başlangıç ​​pozisyonumuz tehlikeye girdi ama neyse ki gerçekten iyi bir başlangıç ​​yaptık."

"Elbette, sonuna kadar zor olacağını biliyorum ama bu onu güzel tutuyor, heyecanlı tutuyor. Bu parkuru sürmek de eğlenceliydi. İyi hissediyorum ama sonuna kadar sıkı bir savaş olacak."

Çifte dünya şampiyonu Fernando Alonso, 40 yaşındaki İspanyol'un 2014'ten bu yana ilk podyum bitişi olan Renault'ya ait Alpine için üçüncü oldu.

Sergio Perez, markalar şampiyonası için Mercedes'i yenme çabasında Red Bull'a yardımcı olmak için dördüncü oldu.