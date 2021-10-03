La Palma Yanardağı 'Çok Daha Agresif' Hale Geliyor

İspanya'nın La Palma adasında iki haftadır patlayan bir yanardağ, iki yeni çatlak açarak denize daha fazla erimiş lav akışı gönderdi.

Aralarında yaklaşık 15 metre olan yeni menfezler, okyanusa ulaşan önceki akıntıya paralel bir kanalda denize doğru, ateşli kırmızı ve turuncu erimiş kaya çizgileri gönderdi.

Kanarya Adaları'nın acil yanardağ müdahale departmanının teknik direktörü Miguel Angel Morcuende, yanardağın önceki iki haftalık patlamaların ardından "çok daha agresif" olduğunu söyledi.

Bu haftanın başlarında Atlantik Okyanusu'na ulaşan bir magma akışı, havaya büyük buhar ve diğer gazlar gönderdi. Uzmanlar, lav (800C, denize giderken 200C kaybetti) ve okyanus (24C) arasındaki büyük sıcaklık farkı nedeniyle, magmanın deniz yüzeyinin altında cama dönüştüğünü söylüyor.

Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü'ne (IPMA) göre, patlamadan kaynaklanan parçacıklar şimdi 1.500 km uzaklıktaki Azor Adaları'na ulaştı ve görünürlükte bir azalmaya neden oldu.

Portekiz ajansı, kuvvetli rüzgarların patlamadan gelen parçacıkları "sülfat aerosolleri şeklinde" Portekiz adalarına taşıdığını söyledi. Cumartesi gecesi, bilim adamları 3.5 büyüklüğüne kadar sekiz yeni deprem kaydetti. Ülkenin başbakanı Pedro Sanchez, patlamadan bu yana Pazar günü Kanarya adasını üçüncü kez ziyaret edecek ve yanardağ yavaşlama belirtisi göstermiyor.

Yetkililer, patlamanın havaya 6.000 metreye kadar gaz ve kül gönderdiğini ve yaklaşık 1000 askerin yerde çalıştığını söyledi. La Palma hükümeti, yetkililerin kıyı şeridi boyunca hava kalitesini izlediğini ancak bölgedeki kükürt dioksit seviyelerinin bir sağlık tehdidi oluşturmadığını söyledi.

Ancak, yerel sakinlere içeride kalmaları tavsiye edildi. Ayrıca adadaki insanların şiddetli volkanik kül düşmelerine karşı yüz koruyucu ve göz koruması takmaları tavsiye edildi. Bilim adamlarının tahminlerine göre yanardağ şimdiye kadar yaklaşık 80 milyon metreküp erimiş kaya yaydı - adanın 1971'deki son patlamasındaki miktarın iki katından fazla. Lav şimdiye kadar evler ve tarım altyapısı da dahil olmak üzere 1.000'den fazla binayı yok etti veya kısmen yok etti.