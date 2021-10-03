Emekliye 1550 TL ve 1750 TL Ek Ödeme Veriliyor, Başvuru Yaparak Hesaba Yatıyor

Emekliye son dakika haberi geldi. Emekli olan kişilere, bazı bankalar emekli promosyonu veriyor. Emekli olan kişilere son dakika haberi veren bankalar, emekli promosyonlarında zam yapıyor. SGK ile bankaların yaptıkları bu anlaşma sonrasında verilen emekli promosyonları, SGK tarafından ödeniyor ve SGK en fazla 750 TL'ye kadar ödeme yapıyor. Bankalar bu durum için emekli maaş müşterilerinin kendilerine gelmesi için daha yüksek limitlerde de promosyon ödemesi yapıyor.

Türkiye'de bulunan kamu bankaları, özel bankalar ve katılım bankaları 36 ay vadeye kadar sizlere kredi imkanı tanırken, bankalardan maaş alan emeklilere de belirli şartlarda emekli promosyonu vermektedir. 2500 TL ve üzerinde emekli maaşı olan kişiler, yüksek promosyonları alabileceklerdir. 2500 TL ve üzerinde emekli maaşı almak isteyenler, bu şartlara göre aşağıdaki bankalardan maaş taşıması durumunda yüksek limitli promosyon alabilir.

Garanti BBVA, emekli maaşını Garanti BBVA bünyesinden alacağına dair söz veren kişilere; 1500 liraya kadar maaş alıyorsa 1000 TL, 1500 ile 2500 lira arasında maaş alıyorsa 1250 TL, 2500 lira ve üstü maaş alıyorsa 1500 TL veriyor. Promosyon ödemesinin yanı sıra, emekli arkadaşını Garanti BBVA’ya davet eden kişiler için de maaşını taşıyan her arkadaş için 150 lira verilecek. Yani bir kişi 2 arkadaşını emekli maaşını Garanti BBVA’dan almaya ikna ederse 300 lira ek ödeme alacak.

Emekli Promosyonu Veren Bankalar

Halkbank, kişinin maaşına bağlı olarak, 1500 liraya kadar olanlara 500 lira, 1500-2500 lira arasında olanlar 625 lira, 2500 lira ve üzerinde olanlara 750 lira promosyon veriyor.

ING Bank, emekli maaşı 1500 liraya kadar olan emeklilere 675 lira verirken, 1500 lira ile 2500 lira arasında maaş alan emekli kişilere 850 lira, maaşı 2500 lira ve üzerinde olanlara da 1000 lira promosyon ödemesi sağlayacak.

İş Bankası, maaşı 1500 liraya kadar olan emeklilere 750 lira, 1500 lira ile 2500 lira arasında maaş alanlara vatandaşlara 875 lira, 2500 ve üzeri maaş alanlara da 1000 lira promosyon verecek.

QNB Finansbank, emekli maaşı 1500 liraya kadar olan kişilere 1000 TL, 1500 lira ile 2500 lira arasında olan kişilere 1300 TL, 2500 liradan fazla olan kişilere de 1600 TL promosyon vermektedir.

Şekerbank, 1500 liraya kadar olan emekli maaşını Şekerbank’tan almayı kabul eden emeklilere 1050 TL promosyon verirken, 1500 lira ile 2500 lira arasında maaş alanlara 1300 TL, 2500 liradan fazla alan kişilere 1550 TL promosyon ödemesi yapmaktadır. Bununla birlikte, bu kişilerin 1000 liralık kart alışverişi yapması durumunda 200 lira bonus verilmektedir.

1500 liraya kadar maaş alan vatandaşlara 500 lira promosyon veren Vakıfbank, emekli maaşı 1500 lira ile 2500 lira arasında olan vatandaşlara 625 TL, 2500 ve üzerinde olan vatandaşlara da 750 TL promosyon ödemesi sağlamaktadır.

TEB, emekli maaşını TEB’e taşıyan ve 2 otomatik fatura ödeme talimatı veren vatandaşlara sırasıyla 1.000 TL, 1.300 TL, 1.600 TL promosyon ödemesi yapmaktadır. Buna ek olarak, Haziran ayının sonuna kadar kredi kartı başvurusu yapan kişilere market ve sağlık harcamalarında 300 liraya varan indirim yapılacaktır.

Emekli maaşını Yapı Kredi’den almayı taahhüt eden kişilere sırasıyla 1200 TL, 1500 TL, 1750 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

Ziraat Bankası kişinin maaşına göre; 1500 liraya kadar olanlara 500 lira, 1500-2500 lira arasında olanlar 625 lira, 2500 lira ve üzerinde olanlara 750 lira promosyon veriyor.