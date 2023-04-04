En az 15000 TL maaşla İtfaiye eri ve zabıta memuru alınacak! İşte başvuru şartları

Bu duyuru, Türkiye'nin birçok ilinden iş arayanların dikkatini çekti. Kontenjan ayrıntılarına bakacak olursak, 4 itfaiyeci (ön lisans mezun) ve 50'si zabıta olmak üzere 23 önlisans ve 27 lisans mezunu 90 memur işe alınacak. Başvuru tarihleri 28 Nisan 2023 tarihine kadar devam edecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvurular için öncelikle 657 sayılı Kamu Görevlileri Kanununun 48. maddesindeki koşullar uygulanacaktır. Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum kalmamış olması, sağlık problemi bulunmaması, emniyet ve arşiv araştırmalarından pozitif sonuç alması, herhangi bir suçtan hükümsüz olması, sosyal güvenlik kurumlarından yaşlı veya emekli maaşı almaması ve askerlik görevini tamamlamış veya ilişiği bulunmaması gerekmektedir.

Adayların ayrıca KPSS puanları, boyu, yaşı, okulu ve mesleki gereksinimleri de dikkate alınacaktır. Sınav zamanında 30 yaşından küçük olması, kadın adayların en az 160 cm, erkek adayların ise en az 167 cm boyunda olması gerekmektedir.

Ayrıca, adayların en az 13 Ekim 1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu koşullarına uygun B sınıfı ehliyete sahip olmaları ve 2022 senesinde yapılan KPSS Önlisans P93 ve Lisans P3 puan türlerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

İtfaiyeci açığı için adayların kapalı alan, yükseklik gibi fobilerinin bulunmaması ve yangın yönetmeliğine uyum sağlamaları şarttır.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Samsun Büyükşehir Belediyesi personel başvuruları, 28 Nisan 2023 tarihine kadar devam edecek. Başvurular, Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:27 Atakum/ SAMSUN adresine yapılacak.