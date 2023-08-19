Kredi ve Yurtlar Kurumu, üniversite öğrencilerinin eğitim hayatını kolaylaştırmak için burs ve kredi veriyor. Bunun yanı sıra öğrencilerin barınması için KYK yurtları bulunuyor. KYK yurtlarında kalmak, verilen burs ve kredileri almak için başvuru yapmak gerekir. YKS yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin yurt ve burs başvuru süreci başlayacak. Bu süreçte öğrencilerin başvuru tarihlerini kaçırmaması gerekir. Ayrıca başvuru sırasında istenen bilgilerin ve belgelerin eksiksiz sunulması da önemlidir.

YKS tercih sonuçlarını açıklandıktan sonra öğrenciler, üniversite kayıtlarını yaptıracak. Bunun hemen ardından yurt başvuruları yapılacak. Burs ve kredi başvuruları ise daha sonraki bir tarihte yapılıyor.

BAŞVURULAR, AĞUSTOS AYINDA YAPILACAK

Yurt, burs ve kredi başvuruları, geçen yıl Ağustos ayında alınmıştı. Bu yıl da Ağustos ayında başvuruların alınması bekleniyor. Başvurular, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak.

KYK başvuruları, e-Devlet üzerinden yapılabilir. Ancak YÖKSİS sisteminde üniversite bilgilerinizin güncel olması gerekir. Aksi takdirde başvuru yapmanız mümkün olmayabilir.

KYK BAŞVURULARI NEYE GÖRE DEĞERLENDİRİLİR?

KYK başvuruları değerlendirilirken bazı detaylara dikkat ediliyor. Başvuru sırasında öğrencilerin özel durumları dikkate alınır. Şehit çocuklarına, yakınlarına öncelik verilir. Anne ve babası vefat edenlere de yurt ve burslarda öncelik sağlanır. Kurum; engellilere, sevgi evlerinde kalanlara, Darüşşafaka Lisesi mezunlarına da öncelik sağlıyor.

Milli sporcular da öncelik verilen öğrenciler arasında yer alıyor. KYK başvuruları hakkında bilgi edinmek isteyen öğrenciler, resmi destek hesabına ulaşabilir. Kurumun Twitter sayfası üzerinden de bilgi alınabilir. 444 0 472 kurumun iletişim merkezi numarasıdır.

Kredi Yurtlar Kurumu bursları, genellikle maddi durumu yeterli olmayan öğrencilere verilir. Kredi konusunda herhangi bir sınırlama yoktur. KYK yurt odalarında yemekhane, kantin gibi alanlar bulunur. Bazı yurtların içerisinde sosyal tesisler, spor alanları vardır. Böylece öğrenciler, vakitlerini verimli şekilde geçirebilir.