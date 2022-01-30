Kuzey Kore, 2017'den Bu Yana En Güçlü Füzeyi Test Etti

Analistler, Japonya ve Güney Kore'nin ülkenin doğu kıyısından denize şüpheli bir balistik füze fırlatıldığını bildirmesinin ardından, Kuzey Kore'nin Pazar günü 2017'den bu yana en uzun menzilli füze denemesini gerçekleştirdiğini söyledi.

Güney Kore'nin Genelkurmay Başkanları, tek bir balistik füze olduğuna inanılan bir merminin, Kuzey Kore'nin Jagang Eyaletinden denize doğru 07:52 (22:52 GMT) sularında fırlatıldığını bildirdi.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Hirokazu Matsuno, televizyonda yayınlanan bir brifingde, merminin 2.000 km (1.243 mil) yüksekliğe ulaştığının ve 30 dakika boyunca 800 km (497 mil) mesafeye uçtuğunun tahmin edildiğini söyledi. Güney Kore aynı irtifa ve mesafeyi bildirdi.

Analistler, verilerin, muhtemelen en son 2017'de test edilen Hwasong-12 olan orta menzilli bir balistik füze (IRBM) olduğunu öne sürdüğünü söyledi.

Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'ndan Ankit Panda, Twitter'da “Bu, Kasım 2017'den bu yana her şeyden daha büyük [uzun menzilli] bir füze” dedi . "Muhtemelen IRBM."

Lider Kim Jong Un, 2017'den beri görülmeyen bir test telaşında, yılın başından bu yana gerçekleşen yedi fırlatma arasında hipersonik bir füze ile ülkenin ordusunu güçlendirmek ve silahlarını modernize etmek istediğini söyledi .

Kuzey Kore Cuma günü ilk uzun menzilli seyir füzesini test ettiğini doğruladı ve bu ayın başlarında “ geçici olarak askıya alınan tüm faaliyetleri ” sürdürmeyi düşündüğünü söyledi ve nükleer bombaları ve kıtalararası balistik füzeleri (ICBM'ler) test etme konusunda kendi kendine uyguladığı bir moratoryumu kaldırabileceğini ima etti.

Başkan Moon Jae-in, Seul'de yaklaşık bir yıldır ilk kez Ulusal Güvenlik Konseyi'ni (MGK) toplantıya çağırdı ve Kuzey Kore'yi fırlatmaları durdurmaya çağırdı. Yonhap haber ajansı, testin bir "provokasyon" olarak nitelendirilip nitelendirilmeyeceği de dahil olmak üzere, NSC'nin lansmanı nasıl eleştirmeyi seçtiğini görmek için toplantının yakından izleneceğini söyledi.

Nükleer silahlı Kuzey Kore'nin, ekonomisini de sıkıştıran Birleşmiş Milletler yaptırımları kapsamında balistik füze denemesi yasaklandı.

Kim ve ardından ABD Başkanı Donald Trump arasında 2019'da Hanoi, Vietnam'da Kim'in yaptırımların hafifletilmesi talebi üzerine zirvenin çökmesinden bu yana nükleer silahlardan arındırma müzakereleri durdu .

Ocak ayının başlarında, Pyongyang, artan gıda fiyatları ve açlık raporları arasında koronavirüs pandemisinin başlamasından bu yana ilk kez önemli bir ticaret ortağı olan Çin ile sınırını açtı.

Seul'deki Ewha Üniversitesi'nde profesör olan Leif-Eric Easley, “Kuzey Kore'nin füze denemelerinin arkasındaki uluslararası mesaj fiyatla ilgili” dedi. “Kim rejimi, iç zayıflıkları hakkında dış tartışmaları duyuyor ve Güney Kore'nin artan gücünü görüyor. Bu yüzden Washington ve Seul'ü devirmeye çalışmanın çok maliyetli olacağını hatırlatmak istiyor. Pyongyang, küresel kaynaklar başka yerlerde zayıflarken Asya'da istikrarı tehdit ederek, dünyanın 'sorumlu bir nükleer güç' gibi davranmasını tazmin etmesini talep ediyor.”