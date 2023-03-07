Honda ÖTV muafiyetli Mart 2023 fiyat listesi: 491.670 TL fiyatıyla yeni Civic Sedan müjdesi!

Engel durumuna göre muafiyet oranları artmakta ya da azalmaktadır. Engeli yüzde 90 üzerinde olan kimseler ÖTV’den tamamen muaftır. Yüzde 40 engeli olan kimseler ise yüzde 26 oranında vergi muafiyeti alabilmektedir. Ayrıca engel durumuna bakılmaksızın araç alan tüm engelliler özel tüketim vergisinden muaf tutuluyor.

Engeli araç kullanmaya izin veren kimselerin ehliyetinin bulunması gereklidir. Araç kullanmaya müsait olmayan kimselerin ise ehliyete ihtiyacı yoktur. Bu kişilerin sadece vasileri aracı kullanabilir. Bu sebeple işlemler yapılırken kimin kullanacağı konusunda açıklama yapılması uygun olmaktadır.

Mart ayının başlaması ile birlikte, birçok araba şirketi ÖTV muafiyetli fiyat listelerini açıklamaya devam ediyor. Son açıklama ise Honda tarafından yapıldı ve Civic Sedan modelinde de ÖTV muafiyeti olduğu açıklandı. Bu haber, araba almayı planlayan birçok vatandaş tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu nedenle, Honda Civic Sedan modeli için ÖTV muafiyetli fiyat listesi hakkında detaylı bilgi vermeye karar verdik.

Civic Sedan Modeli için ÖTV Muafiyetli Fiyat Listesi

Honda, Civic Sedan modelinde ÖTV muafiyeti sağlamaya karar verdi ve bu nedenle fiyatlarını revize etti. Buna göre, Honda Civic Sedan modelinin ÖTV muafiyetli fiyatı, 201.500 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, ÖTV dahil olmak üzere tüm vergileri kapsamaktadır. Bu araba, 1.6 litrelik dizel motoru ve 9 ileri otomatik şanzımanı ile oldukça etkileyici bir performans sunmaktadır.

Civic Sedan Modelinin Özellikleri

Honda Civic Sedan modeli, sunduğu özelliklerle oldukça dikkat çekmektedir. Araç, 16 inç alüminyum alaşımlı jantlar, LED farlar, otomatik klima, 7 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, geri görüş kamerası, hız sabitleyici, yokuş kalkış desteği, çarpışma önleme sistemi gibi birçok özellikle donatılmıştır. Bu özellikler sayesinde, Civic Sedan modeli oldukça konforlu ve güvenli bir sürüş deneyimi sunmaktadır.

ÖTV Muafiyetli Honda Civic Modelleri 2023 2023 Honda Civic Güncel Liste Fiyatı 2023 Honda Civic Engelli Araç Fiyatı

Honda Civic ECO 1.5L VTEC 129 PS (Turbo Benzin+ LPG) Premium CVT Otomatik 885.500 TL 491.670 TL

(Alınabiliyor)

Honda Civic ECO 1.5L VTEC 129 PS (Turbo Benzin+ LPG) Elegance CVT Otomatik 966.000 TL 535.051 TL

(Alınabiliyor)

Honda Civic ECO 1.5L VTEC 129 PS (Turbo Benzin+ LPG) Executive+ CVT Otomatik 1.042.000 TL 579.960 TL

(Alınamıyor)

Honda Civic 1.5L VTEC 182 PS (Turbo Benzin) Elegance CVT Otomatik 948.500 TL 526.850 TL

(Alınabiliyor)

Honda Civic 1.5L VTEC 182 PS (Turbo Benzin) Executive+ CVT Otomatik 1.031.500 TL 569.015 TL

(Alınamıyor)

Honda Civic Sedan Modelini Nasıl Satın Alabilirsiniz?

Honda Civic Sedan modelini satın almak isteyenler için birkaç seçenek bulunmaktadır. Bunlardan biri, Honda bayileri aracılığıyla satın almaktır. Honda bayileri, müşterilere araba seçenekleri ve fiyatları hakkında detaylı bilgi verirler. Ayrıca, araç fiyatına ek olarak, tüm vergiler, sigorta ve diğer masraflar hakkında da bilgi verirler. Bu nedenle, araba almayı planlayanlar için Honda bayileri oldukça iyi bir seçenek olabilir.

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