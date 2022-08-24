Kuruluş Osman Dizisi İçin Yeni Duyuru Yapıldı! Yeni Sezon Bomba Gibi Olacak!

Yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdüren Kuruluş Osman dizisinden yeni kareler yayınlanmaya başladı. ATV ekranlarının reyting rekortmeni olan dizinin oyuncu kadrosu izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Eylül ayının başlamasıyla beraber dizinin dördüncü sezonu başlayacak. Böylelikle kişiler ayrıcalıklı bir hizmet deneyimine erişme fırsatına sahip olabilecekler. Dizinin oyuncu kadrosuna yeni eklemelerin yapılması son günlerde en çok konuşlan gelişmeler arasında bulunuyor.

Oyuncu kadrosunu her geçen gün güçlendiren dizi yeni sezonda da tahtını kimseye bırakmamakta ısrarcı gözüküyor. Kuruluş Osman dizinin setinde son günlerde hareketli zamanlar yaşanıyor. Sette çok önemli bir isim ağırlandı. İsmi duyanlar duyduğuna inanamadı, tekrar tekrar haberleri kontrol etti. Setten adeta bir kraliçe geçti!

İşte O İsim

Kuruluş Osman dizininin yeni çekimleri tam gaz devam ediyor. Dizinin setinde çok kısa bir süre önce çok önemli bir isim ağırlandı. O isimle ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. İşte o detaylar! Dizinin setini ziyarete gelen Malezya Kraliçesi Azizah- Aminah- Maimunah- Iskandariah diziyi kurmaylarıyla beraber ziyaret etti. Burak Özçivit’in başrollerinde oynadığı dizinin setine yapılan sürpriz ziyaret oyuncuları heyecanlandırdı. Uzun bir süredir Türkiye gündemi bu ziyaretle hem Avrupa basınında hem iç basında gündemden düşmüyor. Malezya Kraliçesinin çok koyu bir Kuruluş Osman hayranı olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda Kuruluş Osman dizisi günümüzde Malezya’da da yayın hayatına devam ediyor.

Dizi İddialı Geliyor!

4. sezona iddialı bir giriş yapmayı düşünen Kuruluş Osman dizisine yeni oyuncuların yeni sezonda eklenmesi bekleniyor. Dizinin profesyonel oyuncu kadrosuna sahip olması, dizinin hayranlarının kemik kitle olarak diziye bağlanmasında etkili oluyor. Kuruluş Osman dizisi Türkiye’nin başta olmak üzere uluslararası kamuoyunda en çok izlenen tarih dizileri arasında yer alıyor. Total, AB ve ABC+ reytinglerinde rekor üstüne rekor kıran dizinin yeni sezonda da reyting koltuğunu kimselere bırakmayacağı konuşuluyor.

Dizinin setinde ise son günlerde hareketli zamanlar yaşanıyor. Malezya Kraliçesinin sette uğraması hem Türkiye halkını hem de dizi setindeki oyuncuları heyecanlandıran olaylar arasında yer alıyor. Dizinin yeni sezona Eylül ayıyla başlaması bekleniyor.